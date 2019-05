Kültéri világítási rendszer biztonságosan

A nyár közeledtével a nappalok hosszabbodásával egyre nagyobb hangsúly helyeződik a szabadban töltött időre. Szerencsések azok, akik rendelkeznek kerttel vagy terasszal, és lehetőségük van a kellemesen meleg estéket a szabadban tölteni.

A szabadban lenni jó, de persze elkerülhetetlen ezeknek a területeknek a biztonságos megvilágítása. Napnyugta után nem túl idilli a megvilágítatlan kertben tartózkodni. Erre adnak a kültéri lámpák megoldást.

A kültéri fényforrások jellemzői

Kültéri fényforrásoknak a beltériektől eltérően sokkal nagyobb hőingadozást, páratartalmat, sőt még nedvességet is probléma nélkül el kell viselniük. Köztudott hogy az áram és a víz nagyon veszélyes kombináció.

Az Európai Unióban forgalmazott lámpatestek mindegyike egy IP számmal van megjelölve. Ez a szabvány tudatja velünk azt, hogy a lámpatest milyen szintű védettséggel rendelkezik a nedvesség ellen. A mutatószám két számjegyből áll. Az első számjegy a külső mechanikai védettséget jelzi nulla és hat között. A második számjegy a nulla és nyolc között azt mutatja meg nekünk, hogy a termék víz elleni védettsége milyen magas.

Kültéri megoldásokhoz legalább az IP43-es védelemmel felszerelt lámpatesteket javasoljuk. Az IP44-es védelem a földben vagy közvetlen víz veszélynek kitett, akár locsoló mellett elhelyezett lámpatesteknél szükséges. De IP68 szükséges kerti tó és medencék közelében is. Az IP23-as kivitelek elegendőek akkor, ha a lámpatest kültéren van ugyan, de fedett, védett helyen fog üzemelni.

Az IP védettség azonban nem minden. A természetes napfény, és annak ultraibolya sugárzása károsít minden, a szabadban elhelyezett dolgot. A kültéri lámpák bőven kapnak napfényt, ebből adódóan a sugárzásból is jelentősen részesülnek. Az UV sugarak legjellemzőbb káros hatása a fakulás. Elsősorban bútorok esetében szembetűnő ez a jelenség. A kültéri megoldások kiválasztásakor ezért törekedjünk arra, hogy olyan termékeket válasszunk melyek a környezeti hatások ellen jobban védettek beltéri társaiknál. A rozsdamentes acél, és a korróziómentes alumínium ötvözeteket kifejezetten kültéri használathoz fejlesztették ki, de UV-álló szintetikus megoldások is elérhetőek már.

A kültéri fényforrásokban rejlő lehetőségek

Kerti világítás megoldások egyrészt a terület nagysága miatt is sok lehetőséget tartogat a számunkra. Másrészt a világ technikai fejlettségének köszönhetően az alternatívák száma is magas. A terasz világítás megtervezése kicsit bonyolultabb lesz, mint a szobai csillár kiválasztása. A kültéri hálózat megépítését és telepítését a legjobb, ha megfelelő képzettséggel rendelkező szakemberre bízzuk, így az megfelelően biztonságos lesz.

Költséghatékony megoldás a kész kültéri világítási rendszert energiatakarékos LED fényforrásokkal üzemeltetni. Kevesebb a fogyasztásuk, és sokkal hosszabb élettartamot garantálnak, mint a hagyományos izzók. A költséghatékonyságot figyelembe véve a kertünkben akár a napelemről működő lámpák is jó szolgálatot tehetnek. Ezek amellett, hogy a fényt biztosítják számunkra, a villanyórát sem fogják tekerni. Külterületen érdemes igénybe venni az alkonykapcsolóval és mozgásérzékelővel is felszerelt kiviteleket. Ezek a világítás mellett még otthonunk védelméhez is hozzájárulnak.

