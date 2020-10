Legendák helyett az átláthatóság hozhatja nyerő helyzetbe a magánegészségügyet

Ahogy a gazdaság egészén, úgy a magánegészségügy állapotán is erősen nyomott hagyott a járványhelyzet miatti válságos időszak. A tavaszi első hullám során a pácienseik és bevételeik 30–50 százalékáról kellett, hogy lemondjanak a magánorvosi szolgáltatók. A tőkeerős magánklinikák úgy tűnik túlélik az idei, nehéz évet, de van a magánegészségügyi szektornak egy másik szelete is, amely akár megerősödve kerülhet ki a válságos helyzetből. Ők azok, akik vállalkoztak rá, hogy a digitalizáció és a transzparencia irányába mozdítják el a szolgáltatásaikat.

Folyamatos, évek óta tartó növekedés után érte kemény csapásként a koronavírus-járvány a magyar magánegészségügyi szektort. És bár az erősödő verseny miatt a növekvő árbevétel ellenére a 2019-es év a profitcsökkenésről szólt, arra senki sem számított, hogy hónapokig félgőzzel működnek majd a magánrendelők és klinikák, a szolgáltatók mintegy harmadánál pedig teljes leállással kell védekezniük a kialakult helyzetben.

A legrosszabb helyzetben azok az ellátóhelyek voltak, akiknek az állami szabályok miatt kellett bezárniuk, vagy éppen az ellátási területük zárta ki, hogy a vírusfertőzések tavaszi csúcsán működjenek. Ezért eshetett a második negyedévben 90 százalékkal a fogászatok és a műtéti beavatkozást végző magánpraxisok páciensszáma.

A járvány hatása a digitalizációra

A FoglaljOrvost.hu orvosi időpontfoglalási szolgáltató saját adatai alapján úgy látja, hogy az idei év számos szempontból fordulópont, és meghatározza azt, hogy a következő évtizedben hogyan is viszonyulunk és vesszük igénybe a magánegészségügyi szolgáltatásokat.

Hirtelen ugyanis felgyorsult azoknak a digitális technológiáknak, kommunikációs és páciens menedzsment megoldásoknak az alkalmazása, amelyek ugyan évek óta rendelkezésre álltak, de használatuk csak lassan terjedt.

A FoglaljOrvost.hu már a járvány első hulláma idején érzékelte, hogy mind több szolgáltató érdeklődik az online időpontfoglalási lehetőségek iránt, és mintegy 1500 orvosi partnere között végzett felmérése azt mutatta, hogy a szolgáltatók 90 százaléka kezdett foglalkozni a telemedicina megoldások és a videós és telefonos konzultációk bevezetésével.

A FoglaljOrvost.hu saját területén piacvezető, de ha a hivatalos adatok szerinti mintegy 8 ezer magánpraxisban és magánszolgáltatónál dolgozó szakorvost tekintjük, látható, hogy a magánegészségügynek még csak kisebb része adja meg páciensei számára az online elérés és a szolgáltatások interneten való megismerésének lehetőségét.

Pedig érdemes belegondolnunk, hogy mára a középkorúnak számító korosztály számára is természetes, hogy online foglalnak repülőjegyet és szállást, online rendelnek ételt és vesznek igénybe banki szolgáltatásokat.

Emellett a FoglaljOrvost.hu saját mérései szerint is állítható, hogy a fogyasztók többsége az egészségügy esetén is igényelné a könnyű elérhetőséget és a szolgáltatások átláthatóságát és összehasonlíthatóságát. Ez az átállás a tőkeerős nagy magánklinikák számára nem bonyolult.

A kisebb magánpraxisok számára, azonban komoly beruházást jelent ezeknek az időpontfoglalási, páciensmenedzselési, online konzultációs, sőt fizetési rendszereknek a kiépítése vagy megvásárlása. Ezért igyekszik minél nagyobb körben elérni őket a FoglaljOrvost.hu, amely egy csomagban biztosítja a szolgáltatásokat úgy, hogy azokat bármely magánrendelő vagy egyedül dolgozó orvos is könnyedén használni tudja.

Ezáltal nemcsak online elérésre és új páciensek szerzésére nyílik módja, de sokkal pontosabb képet kap a potenciális betegköréről, sőt arról is, hogy vele mennyire elégedettek a páciensek.

A magánegészségügy számokban

Nincs könnyű helyzetben, aki a hazai magánegészségügy jelenlegi pontos teljesítményét vagy a magánorvosi szolgáltatásokat igénybe vevők számát szeretné pontosan leírni. Az mégis mutat némi irányt, hogy a magánpraxisban dolgozó orvosok – 1500 szakorvos, 300 klinika és több, mint 100 szakorvosi terület található meg jelenleg a portálon – hozzávetőlegesen 16–18 százaléka felhasználója a FoglaljOrvost.hu szolgáltatásainak, amelyek így 200 ezer regisztrált felhasználót érnek el, évi 2 millió egyedi oldallátogatást mérve és 300 ezer időpontfoglalást bonyolítva le.

Mivel a magánegészségügyet ma is számos legenda és egyfajta titokzatosság övezi, nincsenek könnyű helyzetben a páciensek sem, amikor magánellátót keresnek.

Főként akkor, ha a fővároson kívül élnek, ahol jóval kevesebb magánpraxis működik. Bár mára 3 milliónál is több magyar fogyasztó keres egészségügyi információkat az interneten, nem mindig egyszerű megalapozott döntést hozni, ha orvost keresünk. A FoglaljOrvost.hu portál az ő igényeikre figyelt, amikor évekkel ezelőtt bevezette a nyilvános páciensértékelések rendszerét, amelyek egyszerűvé teszik az adott szolgáltató vagy orvos működésének megítélését. Az oldalon több, mint 70 000 valós vélemény segíti a döntést.

Ugyancsak a fogyasztók érdekében vezette be a portál, hogy az átláthatóság és összehasonlíthatóság érdekében megjeleníti oldalain az ott található magánszolgáltatók árlistáit. Mára a FoglaljOrvost.hu oldalain elérhető orvosok 95 százalékának árait találhatjuk meg nyilvánosan, és ezzel a szolgáltatás egyedülálló módon teremti meg a magánegészségügyi szolgáltatások megismerhetőségét.

Milyen eredményekre számíthat a magánegészségügy 2020-ban?

Ami jó hírnek tekinthető, hogy az igazán nehéz első fél év után dinamikusan növekedtek az online foglalásszámok, és maguk a magánorvosi szolgáltatók is egyértelműen úgy látták, hogy a páciensszámok a nyár közepén visszaálltak a járvány előtti szintre. Az ezt követő időszak pedig arra enged következtetni, hogy a fogyasztók minden korábbinál többet foglalkoznak az egészségükkel – a járványt okozó fertőzéseken túl is – mert augusztustól a szakorvosokkal való találkozások és a szűrővizsgálatokra jelentkezők száma is 20 százalékkal múlta felül a FoglaljOrvost.hu egy évvel korábban mért adatait. A második hullámra a magánszektor szereplői már egy hónapja készültek, és azt jelezték, hogy ezúttal nem lesznek bezárások, és a páciensek számát, illetve az ellátásokat is csak annyiban korlátozzák, amennyire azt a járványügyi előírások indokolják. Ezért a praxisok az első félév nehézségei ellenére is bíznak az 1-2 százalékos, teljes évre számolt forgalomnövekedésben. Eközben a digitális szolgáltatások igénybevételének növekedése miatt az online időpontfoglalásokban a FoglaljOrvost.hu két számjegyű erősödést vár.

A FoglaljOrvost szolgáltatóról

A FoglaljOrvost.hu online időpontfoglaló és betegközvetítő szolgáltatás és rendszer, 2011 óta piacvezető szolgáltatás Magyarországon. A FoglaljOrvost.hu célja, hogy elérhetővé és könnyen megtalálhatóvá tegye a páciensek számára a magyar magánegészségügyi szektorban dolgozó, mintegy 8 ezer orvost. Ezzel a digitális, online időpontfoglalási rendszernek köszönhetően a páciensek szabadon, kényelmesen tudnak orvost keresni és kiválasztani, hogy mikor találkoznának a számukra szimpatikus szakemberrel. Több, mint 100 szakterület 1500+ magánorvosához lehet jelenleg egyszerűen időpontot foglalni akár mobilról, akár asztali számítógépről a www.foglaljorvost.hu oldalon keresztül.

