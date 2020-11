Mapei: a jó megoldásban kell partnernek lenni

Minden építkező partnere mögé igyekszik odaállni, és jó megoldásokkal segíteni őket a Mapei Kft. A stratégia sikerét az iparági átlag feletti növekedés tükrözi – szögezi le Markovich Béla, a cég magyarországi ügyvezetője.

Az otthonteremtési támogatások bejelentése kipárnázta a lakásépítésben és felújításban érdekelt piaci szereplők előtt a következő éveket. Újratervezik a következő évet?

Bár kétségtelenül jókor jöttek a bejelentések, amelyektől lakásépítési és felújítási boomot várunk, hiszen az új támogatással jelentősen bővül a kedvezményezettek köre, nem kell teljesen újra szabni a jövőképet, mivel már korábban is 10 százalékos növekedést terveztünk a következő évre. A Mapei Kft. számára is nagyon fontos a lakáspiac, az építési és felújítási kedv jelentős forgalom befolyásoló hatású, de mi nem csak ebből a szektorból élünk, hanem a kormányzati és önkormányzati beruházásokból is. Számunkra az építésgazdaság egésze fontos és meghatározó.

Több hónap után idén augusztusban végre nem csökkent, hanem ismét növekedett az építőipari vállalkozások új szerződésállománya. Mit vár a Mapei az idei, kétségkívül rendhagyó évtől?

Számítottunk rá, hogy a friss szerződésállomány előbb-utóbb megmozdul végre, ami egyértelműen az önkormányzati, állami megrendelések növekedésének eredménye most. A korábban tapasztalt lassulás ugyanis az új beruházások visszafogásából adódott, de már látszik, hogy nem csak megmozdult, hanem erősödni is fog az állami részarány. A gyorsforgalmi úthálózat 900 kilométerrel történő növelése, a különböző infrastrukturális fejlesztések, iskolafelújítások, és egyházi beruházások jelentős volumenű megrendelést biztosítanak középtávon is. Az idei év végére 10 százalékos növekedéssel 22,4 milliárd forintos árbevételt érhetünk el a tervezett 20,8 milliárd helyett.

Nem először teljesítik túl a saját tervüket.

Folyamatosan ezt tesszük 2012 óta, sőt, az elmúlt öt évben 10-20 százalékkal nőtt a bevételünk, gyakorlatilag minden évben az iparági átlag fölötti mértékben.

Miből adódik a növekedés?

Részben abból a stratégiából, aminek lényege, hogy segítjük a vállalkozókat jobb munkát végezni. A minőségi munkavégzés támogatása miatt is sokan és szívesen dolgoznak velünk. Emellett az új termékek, új rendszerek bevezetése is fontos építőeleme a növekedésnek, aminek harmadik összetevője a kommunikáció. Pontosabban a segítő kommunikáció, amivel azt mutatjuk meg, hogy hogyan lehet jól csinálni. Az építkezőknek, építőknek, ez nagyon sokat jelent. Tavaly már több mint 12 millió fölötti üzenetet, hírlevelet, instagram posztot, hirdetést és cikket ölelt fel a teljes kommunikációs tevékenységünk, az idén ez a volumen már 13-14 milliós lesz.Nagyon fontos, hogy ennek nagy része felvilágosítás, képzés, tanácsadás, sokan éppen azért szeretik a Mapei-stílust, mert mi semmit nem akarunk rátukmálni az építkezőkre, ehelyett a legjobb megoldás megalkotásában segítjük őket. Ez is hozzájárul a cég piaci átlag fölötti növekedéséhez. Valamint az a hatvan fős csapat, amely folyamatosan terepen van. Ők a Mapei értékesítői, szakmailag rendkívül magas fokon képzett alkalmazástechnikusok, akik folyamatosan látogatják a partnereinket, járják a projekteket, ahol bármivel fordulhatnak hozzájuk azok, akik bedolgozzák a termékeinket. Az elérhető legjobb minőséghez fontos, hogy szakember legyen a kivitelező, illetve hogy ott álljunk az építkezők mögött. Összesen több mint kétszáz munkatársam dolgozik a maga területén rendkívüli elhivatottsággal.

Sok építőipari szakember hazajött a járvány miatt. Hogy állnak most munkaerővel, profitáltak a helyzetből?

Két-három szakemberre volt szükségünk idén, találtunk is megfelelően képzett kollégákat. Az új helyzetből az építőipari vállalkozások profitáltak, sokan most végre találtak elegendő szakembert ahhoz a mennyiségű munkához, amit el kell végezni. Nekünk soha nem volt nehéz embert találni, aki dolgozik és termel, annak mindig is hálásak vagyunk. Sok mindent és sok mindenből engedek, de abból nem, hogy annak, aki termel, meg kell találnia nálunk a számítását.

A járvány sok mindent átalakít, felgyorsítja például a digitalizációt szerte a világban, az iparban és az építőiparban is. Milyen változásokat vár a közeljövőben a saját területükön? Van már társa a rakodó robotnak?

Lesz neki, nemsokára. Sőt, úgy tűnik, hogy két éven belül újabb gyártósorra lesz szükségünk. Dolgozunk mi is a digitalizáción, de nem azért, hogy csökkentsük a személyes kontaktust, hanem gyorsítani és hatékonyabbá szeretnénk tenni a munkát, így a kézimunka arányát még tovább csökkenteni. Elláttuk például tabletekkel az értékesítőinket és az alkalmazás technikusokat is, hogy ott, a helyszínen azonnal bemutathassák a megoldásokat. A belső folyamatokat is digitalizáltuk, a személyes részvételt nem igénylő meetingek során használjuk és kihasználjuk a digitális eszközök adta előnyöket. A folyamatokat könnyebbé, gyorsabbá akarjuk tenni, az online alkalmazásokkal időt spórolni. Már az oda-vissza utazáshoz szükséges egy-két óra megtakarításával is értékes munkaidőt nyerünk.

Új termékek fejlesztését is inspirálta az idei év?

Többet is, a termékfejlesztés folyamatosan működik, az egész világon figyelik, hogy a hibákat hol követik el a beépítésnél, és ezeken a pontokon fejlesztik a Mapei szakemberei a termékeket. Három irány van, az egyik a fenntartható fejlődés biztosítása, aminek lényege, hogy beépített állapotban a legtartósabbak legyenek a termékek, a második, hogy minél több újrahasznosított alapanyagot használjunk fel előállításukhoz, a harmadik szempont pedig a bedolgozhatóság módja, annak gyorsítása, könnyebbé tétele a minőség emelése mellett. Például a gépi vakolat és a vízszigetelés, ami egyre kevesebb idő alatt bedolgozható, viszont éppen emiatt sokkal többet hibáznak vele az emberek. A minőségnek ára van, ami gyorsabban működik, az drágább is.

Speciálisak-e bármiben a magyar piaci igények, vagy olyanok, mint bárhol máshol a világon?

Amerikában már nagyon fontos elvárás, hogy a terméke a fenntartható fejlődést támogató legyen. Európában is vannak országok, ahol ez fontos, Magyarországon még csak most kezd kibontakozni ez az irány, ezen még van mit javítani. Kommunikáció kérdése ez is, hiszen ha megértik, a magyar vásárlók is szívesen hozzájárulnak a fenntarthatósághoz. Ha meggyőződnek arról, hogy jó célt szolgál, hajlandók változtatni. Fontos, hogy a kommunikáció ne üres píár legyen, hanem olyan hiteles információ, ami segít a sok évtized alatt felépült fogyasztói bizalmatlanság gátját áttörni. A magyar falvakban és városokban is sok helyen vannak már napelemek, és az egyik legfontosabb lépésnek azt tartom, hogy a megújuló energiák használatát is támogassa, ösztönözze a kormány. Ezzel az építőipar, és az egész gazdaság jól járna.