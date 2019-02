Megnyílt az ország legnagyobb hajókiállítása

Február 21-én, csütörtökön szakmai nappal nyitotta meg kapuit a Budapest Boat Show, a haza hajózás hivatalos szezonindító nagyrendezvénye a Hungexpón.

Ha valaki az elmúlt években figyelemmel követte a kiállítás alakulását, az egyértelműen látja, hogy a hazai hajópiac az elmúlt években egyenletesen és folyamatosan erősödött. Gyakran hallani, hogy a kiállítás a piac tükre, és ez itt tökéletesen látszik. Ahogy nőttek a hajóeladások, úgy növekedett a kiállítás is. 2019-ben több mint 110 hajó mutatkozik be a kiállításon, és ez az első alkalom, hogy a hajók hangsúlyosan jelennek meg az F pavilonban is, hiszen a HUNGEXPO Budapesti Vásárcsarnok legmodernebb G pavilonja, már december elejére megtelt.

Szintén a konjunktúra jele, hogy számos új kiállító, új modell, de új márka is bemutatásra kerül a rendezvényen. Ez egyértelműen jelzi, hogy a külföldi vállalkozások is érzik a növekvő igényt a hazai piacon, és potenciális üzletet látnak a magyar vásárlókban. De ugyanez elmondható az innovációkról, melyek szintén egyre nagyobb teret kapnak a rendezvényen.

Érdekes trend ugyanakkor a hajópiac berendezkedésének átalakulása az elmúlt években.

Az elektromos autók térnyerésével párhuzamosan egyre nagyobb szeletet kapnak az elektromos hajók is.

A technológia ugrásszerű fejlődését a hajóépítők is ki tudják aknázni, melynek köszönhetően a vízen is egyre nagyobb távolságok elérhetők a tiszta energiával működő járművekkel. Ennek külön hazai vonatkozása, hogy a Balatonon magán célra nem használható belső égésű motor, mely külön ösztönző az elektromos hajók piacán hazánkban.

Az idei Budapest Boat Show az Utazás kiállítással egy időben kerül megrendezésre, így a látogatók nem csak a hajókat, kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat, és vízi sportok felszereléseit eszközeit tekinthetik meg, de végig járhatják a legnagyobb hazai turisztikai seregszemlét is. A két rendezvény több helyszínen is számos programmal várja a látogatókat, így mindenki megtalálhatja a számára érdekes előadást vagy műsort, legyen az beszélgetés a Kékszalag esélyes versenyzőivel, vagy a fent említett Újdonság Pályázat díjazottaival, esetleg találkozni szeretne kedvenc utazó bloggerével, vagy megtekintené a Karaván Szalonban kiállított több mint 50 lakóautót.

Az eseményre online jegyet a Budapest Boat Show honlapján lehet váltani, míg a helyszínen kizárólag érintéses bankkártyával vagy HelloPay kártyával vásárolható.

Bővebb információkért a jegyvásárlásról, a programokról vagy a készpénzmentes rendszerről, látogasson el a www.boatshow.hu weboldalra.

A kiállítás fő támogatója a Generali Biztosító Zrt., stratégiai partnere a Magyar Vitorlás Szövetség és a Balaton Boat Show, szakmai védnöke a Hajóipari Vállalkozók Egylete, autós partnere pedig az Audi.