Merre tovább, vállalati digitalizáció? 4 tipp vállalatoknak a pandémia utáni hibrid világhoz

Tavaly, aki csak tehette, bezárkózott, és az online világba költöztette a munkát és szabadidőt érintő tevékenységeinek jelentős részét. Hamarosan azonban újra kinyílik a világ, ami új lehetőségeket biztosít a vállalatok számára, de egyúttal arra is késztet, hogy a gazdaság szereplői újra értelmezzék működésüket és a működési környezetüket. A jövőbeli siker többek között azon múlik, ki, milyen rugalmasan képes választ adni a legújabb kihívásokra. A rugalmas működést biztosító informatikai infrastruktúrával, az egyre dinamikusabban változó vásárlói igényeknek történő megfeleléssel, a mesterséges intelligencia használatával, illetve a biztonság területével kapcsolatos kérdések meghatározó szerephez jutnak az alkalmazkodási stratégiák kialakítása során.

Szép új, hibrid világ

A pandémia és a nyomában kialakult helyzet világszerte felgyorsította a korábban már elindult digitalizációs törekvéseket. A Dell Technologies legfrissebb Digital Transformation Index kutatása is ezt támasztja alá: az eredmények szerint a tavalyi év során tízből nyolc szervezet felgyorsította digitális átalakulását. Idén várhatóan folytatódik ez a trend, ám új kihívások is érkeznek a lehetőségekkel együtt. A távmunka továbbra is hangsúlyos marad, mivel egyre több szervezetnél rendezkednek be rugalmas, hibrid munkavégzésre, sőt, az előrejelzések szerint a távoli munkavégzés igénye munkavállalói elvárássá válhat a jövőben.

A pandémia azonban nemcsak a vállalati működésre hatott, de alapvetően formálta át a fogyasztói szokásokat is: az ügyfelek immár egyszerre várnak el magas színvonalú kiszolgálást az offline és az online térben. A PWC szerint jócskán lemaradhatnak azok a cégek, amelyek nem tudják újraértelmezni a „bolti” termékeiket és szolgáltatásaikat a digitális berkekben. Ott kell elérni a vásárlókat, ahol vannak, legyen szó akár a webről, okostelefonról, bolthelyiségről, Instagramról és TikTokról, vagy éppen olyan külső partnerekről, mint az előfizetéses rendszerben működő, „dobozos” kiszállítók és egyéb szállítási szolgáltatások. A jövő boltja egyesíti magában a fizikai és a digitális világ előnyeit.

Rugalmasság és a támogató háttér nélkül nem megy

Ahhoz, hogy a szolgáltatók azonnal tudjanak igazodni a sokszínű és gyorsan változó vásárlói igényekhez, minden eddiginél rugalmasabb működésre van szükség, amelynek alapfeltétele a megfelelő informatikai háttér. A tavalyi évben azok a vállalkozások tudtak talpon maradni, és kihasználni a változás előnyeit, amelyek képesek voltak gyorsan, az igényeknek megfelelően alakítani egy-egy működési terület kapacitását, beleértve az informatikai infrastruktúrát is, ezáltal az online felületeik mindvégig elérhetőek voltak, akár még a legkritikusabb terhelések időszakában is. Elég csak a webshopokra gondolni, amelyeknek szinte egyik pillanatról a másikra a többszörösére nőtt a forgalmuk.

Feladatra szabott megoldások

A rugalmas működés fontos kritériuma a különböző szintű számítási terheléseknek való megfelelési képesség. A munkaterhelés-alapú megközelítés minden olyan területen felbecsülhetetlen előnyt jelent, amely nagy teljesítményű számításokat igényel. Fontos tehát, hogy minden területen az aktuális igényeknek és munkaterhelésnek megfelelő megoldások álljanak rendelkezésre. Az új megközelítéssel korábban lehetetlennek tűnő feladatokat is meg lehet oldani a megfelelő GPU és a deep learning bevetésével. Az Dell PowerEdge szerverek képesek a lehető leghatékonyabban támogatni a legkülönbözőbb, nagy számításikapacitás-igényű feladatokat, legyen szó épületstatikai elemzésről, árvíz-előrejelzésről, a gyógyszerfejlesztésnél szükséges molekulakutatási folyamatokról, a minőségellenőrzésben igénybe vett gépi látásról vagy a pénzintézeteknél használt viselkedéskutatási feladatokról.

Fogjuk munkára az adatokat! Segít a mesterséges intelligencia!

A stabil online jelenlét kiépítéséhez és fenntartásához elengedhetetlen, hogy a vállalatok képesek legyenek feldolgozni és hasznosítani a cég, illetve a felhasználók által termelt adatokat. Ezen folyamat során alaposabban megismerhetőek a fogyasztói szokások és elvárások, kedvezőbb ajánlatok, felhasználóbarát szolgáltatások és termékek nyújthatók a fogyasztók számára. A lehetőség azonban kihívás is egyben: a Dell Technologies kutatásának résztvevői a digitális átalakulás három legfőbb akadálya között említették, hogy túl sok adat áll rendelkezésükre, ezért nehezen tudnak megfelelő következtetéseket levonni belőlük. A válaszadók 85 százaléka szerint a szervezetek a mesterséges intelligencia és adatmodellek segítségével fogják előre jelezni a lehetséges problémákat a cégeknél. Ehhez azonban megbízható háttérre és óriási számítási kapacitásra van szükség. A Dell PowerEdge palettáján található szerverek között több olyan modell is található, amelyeket kifejezetten az adatfeldolgozási feladatokhoz alakítottak ki, de elérhető, ami éppen a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás betanítási fázisához, vagy a következtetések levonásához optimalizáltak.

Adatvédelem és kiberbiztonság

A szolgáltatások és tevékenységek digitális térbe kerülésével, valamint a home office elterjedtté válásával tovább nőttek az egyébként is tetemes kiberbiztonsági aggályok világszerte. A vállalatok digitális átalakulásával kapcsolatos legfontosabb félelemek az adatvédelelemhez és a kiberbiztonsághoz kapcsolódnak. Mindez a következő néhány év hibrid világában sem fog változni, amikor is a vásárlók, felhasználók és munkavállalók már nemcsak az otthonaikból akarnak hozzáférni a vállalatok szolgáltatásaihoz és rendszereihez, de az irodáikból, munkahelyeikről vagy útközben is elvárják a zökkenőmentes felhasználói élményt. Fontos tehát, hogy a védelem a lehető legtöbb ponton és szinten valósuljon meg: a Dell PowerEdge szerverek átfogó megközelítést kínálnak a problémára a kibertámadásoknak ellenálló infrastruktúrával és az ismert szilíciumlapra integrált bizalmi rendszerrel (Root of Trust). Sőt, a védelem már az üzembe helyezés előtt élesedik a biztonságos összetevő-ellenőrzéssel, és a rendszerindítás biztonsága is hatékonyabban felügyelhető a PowerEdge UEFI biztonságos rendszerindítás-testreszabással segítve a támadások elkerülését.