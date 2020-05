MFB Krízis Hitel: hogy senki se legyen bajban

Egyetlen vállalkozást sem hagy segítség nélkül a Magyar Fejlesztési Bank válságkezelő- és gazdaságélénkítő programja. Az MFB Krízis Hitelét már kínálják az állami pénzintézet hitelközvetítő partnerei 2,5 százalékos kamattal – azoknak a vállalkozásoknak is, amelyek egyébként nem jutnak forráshoz a bankoktól. Az állami pénzintézeti csoport teljes programja 1500 milliárd forintos, amelyben az induló cégektől a legnagyobb vállalkozásokig minden gazdasági szereplő megtalálhatja a számára megfelelő finanszírozási formát.

Azokat a vállalkozásokat is átsegíti a nehézségeken az MFB Krízis Hitel, amelyek más forrásból nem tudják megoldani a járványhelyzet miatt kialakult likviditási problémáikat. A Magyar Fejlesztési Bank a vele szerződésben álló Pénzügyi Vállalkozásokon keresztül kínálja a kölcsönt, melyek listája már elérhető az MFB weboldalán. A Krízis Hitel fix 2,5 százalékos kamat és mindössze 0,1 százalékos (támogatott) garanciadíj mellett, önerő nélkül, vagy minimális önrész mellett vehető igénybe, 1 milliótól akár 150 millió forintos összeghatárig. A hitel tulajdonképpen bármire igényelhető, amire a jelenlegi helyzetben egy cégnek szüksége lehet: a hitelcél lehet beruházás, hitelkiváltás, forgóeszköz-hitel – beleértve a likviditás-finanszírozási, bérfizetés és munkahelymegőrzés jellegű célokat is.

Az MFB olyan mikro-, kis- és középvállalkozásokat célzott meg a Krízis Hitellel, melyek igényét a kereskedelmi bankok nem tudják kiszolgálni, vagy amelyeknek csak drágábban, magasabb kamatra adnának kölcsönt. Például mert számukra túl kicsi a hitelösszeg, vagy mert a cég – mérete, ágazata, vagy éppen a működési ideje miatt – kockázatosabbnak minősülne. Az MFB Krízis Hitel felvételét ugyanakkor minden érintett vállalkozásnak érdemes megfontolnia, hiszen a kedvező fix kamat itt üzemmérettől, és hitelösszegtől függetlenül jár.

Az MFB Csoport összehangolt munkájával közel 1500 milliárd forintot tudunk biztosítani a hazai vállalkozásoknak és vállalatoknak. Senki sem marad ki, a hitel, tőke- és garanciaeszközök együttes hatására épülő program mentőöv a bajba jutott cégeknek, ugyanakkor fontos eszköz a fejlesztések, beruházások, jelentős méretű projektek megvalósításának ösztönzésére is

– emeli ki a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Sipos-Tompa Levente.

A Magyar Fejlesztési Bank válságkezelő és gazdaságélénkítő programja, komplex finanszírozási megoldásokat kínál a globális járványhelyzet miatti visszaesés ellensúlyozására. A program három pilléren nyugszik: támogatott hitelek mellett, garanciavállalást és célzott tőkejuttatást is kínál az állami bank a leányvállalataival és külső partnereivel összefogva.

Az MFB Krízis Hitel mellett elérhető például az elsősorban közép- és nagyvállalatok számára kidolgozott MFB Versenyképességi Hitel és a kisebbek számára rövidesen megjelenő KKV Technológia Hitelprogram is, utóbbi esetében a kamat nulla százalékos lesz. A krízis előtt jól működő kisebb, közepes vagy nagyvállalatok, valamint az innovatív üzleti elképzelésre épülő startupok pedig az MFB Tőkeprogram kínálta tőkeinjekciót is választhatják. A harmadik pillér pedig hitelgarancia vállalása, amellyel jelentősen javítható a vállalkozások hitelképessége. Ebben a konstrukcióban a magyar állam a hitel tőketartozásának akár 90 százalékára is tud kezességet nyújtani úgy, hogy az ezért fizetendő garanciavállalási díjra támogatás jár.

Az MFB válságkezelő- és gazdaságélénkítő termékei már igényelhetők a Magyar Fejlesztési Banknál és a programjaiban részt vevő pénzintézeteknél, a részletekről a www.mfb.hu oldalon érdemes tájékozódni.