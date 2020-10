Hogyan válasszunk könyvet ajándékba?

Születésnapra, névnapra vagy csak szeretetből, kedvességből adva mindig jó ajándék a könyv, ami maradandó emlék és érték. Könyvet ajándékozni, a megfelelő példányt kiválasztani azonban nem egyszerű dolog. Sokan azt gondolják, hogy nem olyan személyes ajándék, pedig az, hogy milyen könyvet vásárolunk ajándékba, sokkal többet árul el az ajándékozóról, mint hinnénk. Az idei évben a szokásosnál több időt kell otthon töltenünk, ilyenkor a könyvek fontosabbak, mint valaha, talán nincs is megnyugtatóbb dolog, mint kedvenc sarkunkba behúzódva olvasni. Biztassunk is erre minden ismerőst, barátot, ezért vegyünk nekik könyvet ajándékba!

Milyen szempontok alapján válasszunk ki a könyvet?

Fontos szempont a megajándékozandó kora, neme, érdeklődési köre. Hasznos lehet a választásnál, ha ismerjük hobbijait, vonzódását a művészethez, természethez, utazáshoz. Ha eszünkbe jutnak ezek a tényezők, akkor máris válogathatunk. Érdemes online keresgélni, mert sokszor különleges, boltokban már nem kapható darabokat is megtalálunk, nézzünk szét például a Vaterán, ahol a barkács könyvek, a művészeti albumok, gyermekkönyvek, a természetjárásról szóló kötetek és az útikönyvek egész sora áll rendelkezésre. Lényeges, hogy ne akarjuk a saját ízlésünket ráerőltetni másokra, hiszen nem biztos, hogy ami nekünk tetszik, az barátunk érdeklődési körének is megfelel.

Hogyan válasszuk ki a legjobb könyvet?

Nyomozzunk egy kicsit. Vásárlás előtt lopva nézzük meg az ajándékozott könyvespolcát, esetleg készítsünk róla egy fotót. A kép alapján máris válogathatunk a témában hasonló kötetek közül. Ha egy szerzőtől sok könyvet találunk a polcain, nem tévedhetünk nagyot, ha megvesszük számára azt, ami hiányzik a sorból. Ha egy könyvből több kiadás is sorakozik egymás mellett, akkor valószínűleg gyűjti őket, próbáljunk megszerezni egy másik különleges, szép kiadást. Amennyiben tudjuk, mivel foglalkozik szívesen otthon, szabadidejében, akkor könnyű dolgunk lesz, hiszen kertészeti és barkács könyvekből is nagy a kínálat, de akár az autókról is számtalan könyvet találhatunk, ha barátunk szerelmese a négykerekűeknek. Sokan szeretnek jókat és változatosan sütni-főzni, ezért számukra mutatós és jól használható szakácskönyveket vehetünk. Egy közös vacsorafőzés alkalmával ki is lehet próbálni az új recepteket, de a diétás, fogyókúrás könyvek ajándékozását inkább kerüljük el, nehogy sértődés legyen belőle. Egyre divatosabb ajándék a régi, múlt században vagy még korábban kiadott szakácskönyv is az érdekességei miatt.

Milyen könyvet vegyünk a gyereknek?

Az irodalom meghatározó része a gyerekeknek szóló irodalom, az ifjúsági regények, történetek. A kisgyerekek nagyon szeretik, ha a szülő (vagy aki vállalkozik rá) minden este elővesz egy mesekönyvet és felolvas egy mesét lefekvéskor. A meséknek már egészen kicsi korban képesség- és személyiségformáló az erejük, ezért fontos, hogy lehetőleg minél többet meséljünk gyerekeinknek. Vegyünk ezért a gyerekeknek szép mesekönyveket, figyeljünk arra, hogy milyen korú gyerekeknek szól. Már egészen apró gyerekeknek is vehetünk könyvet, a képes könyvek játszva, szórakoztatva tanítják őket, a színes képeket pedig gyönyörködve nézegetik majd. Amikor már ügyesebbek és önállóbbak, a mesét akkor is igénylik, de nagyon szeretik a képeskönyveket és a kifestő könyveket is, ezért bátran adhatunk ajándékba ilyesmit a kicsinek.

Könyvet azoknak is, akik nem sokat olvasnak?

Igen, annak is találhatunk jó könyveket, aki csak alkalmanként szokott olvasni. Remek választás lehet egy novellás kötet rövid, vidám, szellemes történetekkel. Szívesen beleolvas majd, nem riasztja el a hosszú szöveg, nem gond, ha néha-néha leteszi. Zenerajongó fiataloknak, akik talán nem is szeretnek annyira olvasni, nagyszerű ajándék lehet egy olyan album, ami kedvenc zenekarukról, vagy épp kedvenc hangszerükről szól, sok fotóval, esetleg olyan felvételekkel, amik máshol még nem jelentek meg. Filmrajongóknak kereshetünk egy könyvet a film történetéről, vagy vadásszunk egy olyan albumra, amiben világhírű filmplakátokat gyűjtöttek össze.

A sort még hosszan lehetne folytatni, azonban csak akkor sikerül kiválasztani a megfelelő ajándékkötetet, ha figyelembe vesszük a megajándékozott ízlését és érdeklődési körét, ha nem erőltetjük rá saját kedvenc könyvünket, és a siker nem maradhat el.