Több mint ezer betöltetlen álláshely várja a karrierre vágyó fiatalokat a folyamatosan bővülő befektetői érdeklődés miatt Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő városában.

Ezt a változatos kínálat mutatkozott be a Budapesten megrendezett HVG állásbörzén is, ahol a Miskolc Holding Zrt. és a Foglalkoztatási Paktum partnerei együtt mutatták be Miskolc legvonzóbb álláslehetőségeit.

Miskolc a Te helyed! – hirdeti a Miskolci Foglalkoztatási Paktum honlapja, amely egy fiatalos, dinamikus, vonzó, élettel és lendülettel teli városképet sugároz. És valóban, Miskolc az a hely, ahol mindenki megtalálhatja a számára legvonzóbb kínálatot nemcsak a karrier, hanem a lakhatás, oktatás, közlekedés, kultúra, turizmus, szociális ellátás területén is. Miskolc az Észak-magyarországi régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja, ipari, kereskedelmi és turisztikai beruházások kiemelten kedvelt helyszíne.

A Miskolc Holding Zrt. szervezeti egységeként működő Miskolci Foglalkoztatási Paktumiroda az elmúlt időszakban jelentős munkát végzett annak érdekében, hogy a miskolci fiatalok számára helyben biztosítson minél vonzóbb karrierlehetőségeket, miközben fontos célja a miskolci cégek állandó munkaerő szükségletének a feltérképezése és a munkaerő keresés segítése is országos szinten.

A rendezvényen Pfliegler Péter alpolgármester elmondta: a miskolci városvezetés 2010-től komplex városfejlesztéssel, vonzó, nagyvárosi kínálat kialakításával csábította a településre a munkahelyeket teremtő vállalkozásokat. „Sikereket értünk el ezen a fronton, amelyben jelentős partnerségre számíthattunk a BOKIK, a VOSZ, a Miskolci Egyetem és oktatási intézmények részéről is.” – emelte ki az alpolgármester. Hozzátette: „A miskolci és a Miskolcra most költöző fiatalok számára modern, karriert nyújtó munkalehetőségeket kínáló cégek települtek a városba, akik számára minden igényt kielégítő ipari parkokat alakítottunk ki, a Zöld és Okos Város megteremtésével pedig vonzó, élhető, a fiatalok számára is nagyon szerethető várossá alakítottuk Miskolcot. A megkezdett munka továbbfolytatásával cél a mindenki számára megfelelő munkalehetőség megteremtése.”

Szélyes Domokos gazdaságfejlesztésért és ingatlangazdálkodásért felelős polgármesteri biztost a Miskolci Foglalkoztatási Paktum munkájáról elmondta: a terv az, hogy 5 év alatt 2 000 embernek találjanak biztos álláshelyet Miskolcon. Idáig több mint ezer álláskeresőnek sikerült munkát találni, a támogatásban részesülők száma meghaladja az ötszáz főt. A miskolci nagyfoglalkoztatók javaslatára jelenleg egy olyan munkacsoport létrehozása zajlik, amelynek célja, hogy a korábban Miskolcot elhagyó munkavállalókat visszacsábítsa a városba egy tudatos stratégia mentén. A szakértők munkája a városban folyó foglalkoztatási imázskampányra épül, amelynek célja a helyi lakosok szemléletformálása és a fiatal, letelepedés, munkavállalás előtt álló fiatalok Miskolcon tartása, idecsábítása, valamint a Foglalkoztatási Paktum konkrét eredményeinek, programjainak a bemutatása.

Sallai László oktatásért és köznevelését felelős polgármesteri biztos hangsúlyozta, Miskolc 2017-re kiverekedte magát a vesztes helyzetből. A rendszerváltás utáni idők lecsúszó, gazdaságilag visszafejlődő, reményvesztett városából mára egy fejlődő, gazdagodó gazdasági, oktatási, és kulturális központ lett, és most már ahhoz is van ereje, hogy befolyással legyen egy nagyobb térség életére, jövőjére is. Miskolc 10 éven belül egy valódi 4.0-ás város lesz, a jövő városa, egy ipari, turisztikai, kutatás-fejlesztési és oktatási centrum. Egy olyan gazdasági központ, amely már most kiemelkedő teljesítményt mutat, amelyik képes önerejéből előteremteni azokat a forrásokat, amelyekből aztán saját magát fejleszti, modernizálja.

A minőségi oktatás a város stratégiai célja, nem véletlen, hogy a város és a Miskolci Egyetem viszonyát egyre szorosabb összefogás jellemzi. Az elmúlt években jelentősen javult az intézmény eszközellátottsága (ipari CT, elektromágneses labor, 3D anyagvizsgáló stb.) Az igazi áttörést azonban a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ megnyitása jelentette. A megújulás következő állomásaként Miskolcon is létrejön egy science park, melynek eredményeképpen az egyetem regionális innovációs központ jellege még tovább erősödik, kapacitásai hatékonyabban szolgálják az ipari szereplők igényeit is. Az intézmény eredményeire nemzetközi szinten is felfigyeltek, 2019-ben a genfi székhelyű Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) is hosszú távú együttműködési megállapodást kötött az egyetemmel. Az állásbörzén a Miskolci Egyetem a Mentorius Tudás- és Képzőközpontja kínálatára helyezték a hangsúlyt, a centrum a vállalatok igényeihez igazodva több tucat műszaki és üzleti témájú képzést kínál a leendő vagy meglévő munkavállalóknak.

A nagy munkaadók részéről a Nestlé Hungária Kft. vett részt a rendezvényen. Kiemelendő, hogy a cég aktív szerepet kíván vállalni a fiatalok itthon tartásában és munkaerőpiaci integrációjában, képzési-, fejlődési- és attraktív karrierlehetőségeket kínálva a számukra.

Az állásbörzén két HR toborzó, tanácsadó cég társkiállítóként vett részt a Miskolc Holding Zrt-vel: az Eastjob Személyzeti Tanácsadó Bt. egy közel 10 éves szakmai múltra visszatekintő exkluzív HR tanácsadó cég, valamint a Smart Jobs Kft., amely egyaránt kínál személyre szabott HR megoldásokat kis-, közepes-, valamint nagyvállalatok részére is.

A miskolci standon megfordult nagyszámú érdeklődő igazolta az előzetes várakozásokat: a megyeszékhely álláskínálata már nemcsak a helyi és az agglomeráció lakossága számára vonzó, hanem a Miskolcról korábban elszármazott fiatalok, munkavállalók számára is. A városvezetés és a Foglalkoztatási Paktum célja, hogy az érdeklődő fiatalok egyre többen vegyék fontolóra, hogy Észak-Magyarország legdinamikusabban fejlődő településén kezdjék el, vagy éppen folytassák karrierjüket.

Projekt megnevezése: TOP-6.8.2-15-MI1-2016-0001 számú „Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja” című projekt