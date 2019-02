Pörög a nemzetközi hajós piac – és ez itthon is érezhető!

A 2009-es pénzügyi válság utolsó tüneteit is kihevertük: ezt mutatják a nemzetközi trendek, amik már Magyarországra is egyértelműen begyűrűztek. Továbbra is felfelé ível a hajóspiac, egyre több az új ügyfél és az elektromos meghajtás térnyerésének köszönhetően új szegmens is nyílt az iparágban. Hazai piaci szereplőket kérdeztünk arról, hogy látják a helyzetet Európában és országunkban.

Nemzetközi vs. hazai trendek

Január végén került megrendezésre a világ legnagyobb hajókiállítása, a Boot Düsseldorf, idén 50. alkalommal, ahol több ezer hajó és nemzetközi kiállító várta a világ minden országából érkező látogatókat. Számos magyar hajó forgalmazó is részt vett az eseményen, akiktől első kézből tudtuk meg, hogyan alakulnak a nemzetközi trendek. „Rengetegen érdeklődő volt a Düsseldorfban, akik határozott hajóvásárlási szándékkal érkeztek. Az elmúlt évek trendjei tovább erősödtek, a vásárlók az egyre nagyobb hajókat keresik mind a vitorlás, mind a motoros hajók terén” – mondja Lange Péter a Bavaria és Greenline márkák hazai forgalmazója.

„Magyar szemmel mára szokatlan módon, a hangsúly ismét a motoros hajók felé tolódott a vitorlások felől, ahogyan volt ez már itthon is a válság előtti időszakban. Ez azt mutatja, hogy az emberek ismét tudnak és hajlandók is a zsebükbe nyúlni, hiszen egy motoros hajó használata kényelmesebb, de fenntartása, már csak a tankolást tekintve is, jóval költségesebb.” Ezt az álláspontot osztja Káli Csaba, a Jeanneau Magyarország ügyvezető igazgatója: „Európában főleg a motoros hajók – elsősorban a belsőégésű motorosok – piaca növekszik dinamikusan, míg itthon egyelőre azt tapasztaljuk, hogy még mindig a vitorlás hajók eladásai terén tudunk növekedést elérni.” Ebben szerepet játszik az is, hogy hazánk tavain, így a Balatonon is, tilos kedvtelési céllal belsőégésű motoros hajóval közlekedni.

A motoros hajók jól teljesítenek az európai porondon és főleg az európai uniós gyártók vannak előnyben. Ennek okáról Wiking Yacht Club értékesítési vezetője Varga Viktor nyilatkozott. „Amióta az Európai Unió bevezette az Egyesült Államokra vonatkozó 25 százalékos büntetővámot, nincs könnyű dolga az amerikai hajókat forgalmazóknak, hiszen ezt a plusz költséget kevesen tudják vállalni. Viszont az amerikai gyárak úgy segítik elő a 25 százalékos büntetővám megfizetését, hogy a felét átvállalják a vevő helyett, ezzel is hozzásegítve a kedvezőbb árhoz őket. Amennyiben szeretnénk a 25 százalék büntetővám bevezetését megelőző alacsonyabb áron vásárolni, jó megoldás, ha még időben érdeklődünk az európai hajó-nagykereskedőknél – még a készlet erejéig- rendelkezésre álló hajók iránt.”

Míg a külföldi márkák forgalmazói jól tájékozódhatnak a trendek között a nemzetközi eladásaik alapján, addig egy hazai hajóépítő sem hagyhatja figyelmen kívül a kintről jövő trendeket. Azonban, hogy hajlandó-e, vagy kell-e alkalmazkodni hozzájuk, az több kérdést vet fel. Ifjabb Scholtz Imre, a Style Jacht Kft társ-ügyvezetőjének elmondása szerint a több mint 20 éves múltra visszatekintő családi vállalkozásukban hivatásból tervezik és építik hajóikat, hagyományaikat és meggyőződéseiket szem előtt tartva, nem pedig a legújabb trendeket követve. „Veszedelmes is lenne kis hajógyárként egy teljesen új irányt felvenni, mivel úgysem vehetjük fel a versenyt a nagy gyárak kapacitásával – ebbe sok kis európai cég bukott már bele az utóbbi húsz évben. A nagy gyártók nagyjából lefedték a piac minden szegmensét, a hazai hajóépítőknek meg kell találniuk azokat a kis réseket, különleges irányokat, ahol mégis ki tudnak teljesedni. Egyesek, például a Pauger Carbon vagy a Flaar Boats a high tech hajók irányába mennek el, ők ezáltal áttörést érhetnek el a külföldi piacon is. Számunkra az egyébként Európában is egyre népszerűbb, könnyed vitorlázási forma, a daysailer vonal az, amivel egy szűkebb szegmensben piacképesek tudunk lenni, szerencsére ennek itthon is van régre nyúló hagyománya.”

Elektromos hajók

Új színt hoztak a hajós piacra az elektromos hajók. „Bár növekszik az ágazat, nem tapasztaltuk, hogy ezt a belsőégésű vagy vitorlás hajók eladásának rovására tenné” – mondja Bereczky László, a Hanse Hungária képviselője. „Ez azt mutatja, hogy új ügyfelek csatlakoznak a hajózás világába, nem az eddigi ügyfélkör pozicionálódik át.” Bár az elektromos hajó környezetbarát megoldás, de teljesítményben messze elmarad a belsőégésű hajók mögött, ezért csak olyan helyeken népszerű, ahol utóbbiak használata környezetvédelmi okok miatt tilos – a Balaton és a többi hazai tó mellett Európa több belvize szintén érintett a kérdésben. „Nehéz például a Dunára eladni elektromos hajót, hiszen az elektromos motor és annak beszerelése még mindig nagyon költséges. Kevesen választják ezt a megoldást, amikor harmadannyi pénzből egy jobb teljesítményű belsőégésű motort is használhatnak” – magyarázza Varga Viktor.

Hogyan vesznek hajót a magyarok?

Február végén rendezik meg a Hungexpo-n a Budapest Boat Show-t, az ország legnagyobb hajókiállítását. Több mint 110 vitorlás, motoros, elektromos hajó lesz látható két pavilonban, és összegyűlik minden kiállító és látogató, aki érdekelt a hajózás világában. Joggal merül fel a kérdés, hogy hogyan alakulnak az eladások egy ilyen eseményen és hogyan vásárol hajót a magyar ember?

Mivel a Budapest Boat Show időpontja a hajóeladási időszak végén van, ez a kiállítás nem kizárólag az azonnali eladásról szól. Több modell még ilyenkor is megvásárolható az adott évi szezonra, de a budapesti seregszemle emellett a piaci jelenlét reprezentálásáról, az új ügyfelekkel való találkozásról, a vásárlásról való gondolkodás elindításáról is szól – tartják a piaci szereplők. „A hazai vizekre inkább a magáncélú vásárlás jellemző, mivel a rövidebb szezon miatt egy befektetési céllal vett hajó épp csak a fenntartási költséget tudja kitermelni, az amortizációt is beleszámítva nem feltétlenül elsődleges szempont az üzletszerű hasznosítás. Az Adrián és más tengereken viszont bevételt is lehet termelni egy charter managementben működő hajóval, akik ezekre a vizekre vásárolnak többször élnek ezzel a lehetőséggel, melyre egyre több hazai szereplő kínál megoldásokat” – mondja Bereczky László.

A hajóvásárlási időszak kezdete az ősz eleje: ilyenkor kínálják a cégek a legjobb ajánlatokat és az új hajó biztosan megérkezik a következő szezon kezdetére. „Ilyen szempontból a szeptember elején Balatonkenesén megrendezett Balaton Boat Show fontos esemény, a Budapest Boat Show-nak viszont a kínálat szélessége mellett nagy előnye, hogy legtöbb ügyfelünk budapesti, így ők biztosan kilátogatnak hozzánk és tudjuk velük közvetlenül tartani a kapcsolatot” – mondja Lange Péter.

A megkérdezettek szerint a családi, szabadidős vitorlázásra alkalmas és könnyen kezelhető yachtokat keresik a vásárlók. Keresik az egyre nagyobb méreteket és ezzel párhuzamosan a magasabb komfortérzet, szebb külső és belső kialakítás is előnyt élvez. Egyaránt igaz ez a motoros, elektromos és a vitorlás hajókra.

Vannak azonban, akik a nagyobb yachtok helyett a kisebb hajókat preferálják. Ennek több oka is lehet, Scholtz Imre szerint a daysailer hajókkal való vitorlázás sokak életvitelébe jobban beleillik: „Sokaknál megfigyelhető, hogy van egy vízközeli nyaralójuk és nem vágynak rá, hogy legyen még egy a vízen is. Egy kisebb daysailerrel gyorsabban elrúgják a partot és vitorláznak élvezetesen pár órát, akár egyedül is.” A nemzetközi trendek egy része is ebbe az irányba tart, számos európai gyártó – kiemelkedik ezek között is a lengyel hajóipar – készít inkább tavi létformára optimalizált kisebb hajókat. Vélhetően ez az erősödő trend itthon is felpezsdíti a balatoni vitorlás életet. A kisebb vitorlásokkal történő aktív daysailing reneszánszát élte egykoron, de a válság idején eltűnt, sokak nem tudták már finanszírozni a hajófenntartást. Ez a réteg most ismét kezd megjelenni. A jövő vitorlázása ma formálódik a fiatal generáció körében. Lassan felnő és fizetőképessé válik az első olyan szélesebbnek mondható generáció, aki gyerekként megfertőződve a vitorlázással, igényli az aktívabb, természetközelibb élményt és ez minden bizonnyal a kisebb, sportosabb hajók irányába is bővíti majd a hazai hajóparkot.

A vitorlás hajók mellett a motoros hajók terén is eltűntek a válság utolsó tünetei. Varga Viktor ezt abban látja, hogy ismét elkezdtek új hajókat vásárolni az emberek. „2009 után elfogyott a kínálat, a használt hajók piaca tetőzött. Mostanra már a 2009-es hajók is tíz évesek, így egyre többen hajlandók inkább új hajóba beruházni – ez a változás nemzetközi szinten körülbelül 2013 óta figyelhető meg, tavaly már mi is éreztük a hatását.” „A motoros hajóknál elsősorban nem hosszban, hanem inkább a szélesség, az élettér növekedésében figyelhetők meg a jellemző vásárlói igények, a vevők a kisebb, de komfortosabb hajókat keresik” – egészíti ki Bereczky. „Emellett a nyaralóhajós turizmus is egy új réteget hoz a folyókra: egyre népszerűbbek a Dunára és Tiszára vásárolt lakóhajók.”

Egy láb vagy két láb? – eladás és egyéb szolgáltatások

Ha sorra vesszük a magyar hajóforgalmazókat és -építőket, kevés olyat találunk, aki nem kínál a hajók fenntartásához kapcsolódó szolgáltatásokat is. Sokak szerint egy „második láb” nélkül nem is lehet talpon maradni ezen a piacon.

„Számunkra óriási előny a jól felszerelt műhelyháttér, a hazai hajóépítők számára is a felújítás és javítás lehet egy fontos üzletág. A több mint 5000 hajós balatoni hajóparkot karban kell tartani. Az éves polírozás és algagátlózás mellett, ha csak ennek az 5-10 százalékát kell egy évben felújítani, már akkor is annyi munkánk van, hogy nem tudunk mindent vállalni” – mondja Scholtz Imre. A forgalmazók számára sem választás kérdése, hogy kínálnak-e egyéb szolgáltatásokat is. Többek véleménye az, hogy hazai forgalmazóként csak a hajóeladásra építve nehezebben megy az üzlet, muszáj kapcsolódó szolgáltatásokat is nyújtani. Ilyen a hajószerviz, -tárolás vagy -szállítás, esetleg chartereztetés. A szervizháttér kapacitásának növelése ráadásul az ügyfélkör bővítés és a kapcsolattartás szempontjából is fontos pluszt jelent egy cég számára.

Az őszi-téli időszak tehát a hajókiállítások ideje, ilyenkor Európa szerte vásárközpontokban pezseg a hajós élet. Ezek a seregszemlék jó mérőeszközei az iparágnak, sok fontos információhoz jutnak a kereskedők a piaci trendekről. Egy hajókiállítás egyébként remek tükre az aktuális gazdasági helyzetnek is: a válság hatása azonnal érződött a kiállítások méretein, míg ahogy elkezdtek talpra állni a piacok és stabilizálódott az emberek gazdasági helyzete, az események egyre csak növekednek. Így van ez a Budapest Boat Show esetében is, idén is sikerült kiállítói körben a tavalyi évhez képest növekedést elérni a szervezőknek. Bár világszinten nézve elenyésző méretű a magyar hajós piac, a maga nemében sok vállalkozás számára évek óta biztos megélhetést hoz a hazai hajós kör, a kereslet bővülése pedig újabb és újabb szereplők megjelenését eredményezi. Az esemény minden évben fontos találkozási pontja a magyar hajósoknak. A megkérdezettek szerint egyre többen látogatnak ki az eseményre, gyakorlatilag ezzel elindul az adott évi szezonra való készülődés is.