Tanulságos a KöBE formabontó dolgozói gondoskodási programja

„Minden munkaadónak érdeke és kötelessége, hogy egy átfogó koncepció mentén törődjön a dolgozók fizikai és mentális állapotával.”

„Ki kell lépni a keretekből! Az oly divatos csocsó vagy a babzsák kevés, ha minden korábbinál többet akarunk tenni a dolgozóink jó munkahelyi közérzete érdekében” – hangzott el 3 évvel ezelőtt a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület egyik vezetői megbeszélésén.

Amint ez az Egyesület kommunikációs vezetőjének, Baranyai Eszternek a szavaiból is kiderül, a hagyományostól nagyban eltérő utat választott a KöBE ezúttal is:

„Nem a vezetőség akarta kitalálni, hogy mit szeretnének a munkatársak. Ezért legelőször felmértük az igényeket, utána pedig a kedvencekből válogattuk ki a megvalósításra kerülőket. Ezek sikeréhez nem csupán anyagi forrásokra, hanem egy jól átgondolt kommunikációs csomag kidolgozására és konzekvens használatára is szükség volt. Ez egyrészt a folyamatos motivációt, másrészt a program működésének rendszeres ellenőrzését szolgálta.”

Így született meg az azóta is nagyon kedvelt belső fitneszcentrummal, a pingpongteremmel, a szaunával és masszázsszobával ellátott wellnessközpont ötlete. Ebben a folyamatban gyorsan népszerűvé vált a kerékpártároló, a nagyszabású tömegsportrendezvényeken való rendszeres részvétel. Örök sláger az „Egyél jót, egyél egészségesen!” munkacímű, minden pénteken megtartott gyümölcsnap.

Nyilvánvalóan e formabontóan megtervezett és folyamatosan gondozott programnak is köszönhető, hogy az elmúlt napokban a KöBE duplán is ünnepelhetett. Egyrészt ismét elnyerte a MagyarBrands díjat, mint Kiváló Fogyasztói Márka. A rangos szakértőkből álló bizottság döntése óriási elismerést jelent az Egyesületnek és ezzel párhuzamosan a munkatársainak. No, meg nem akármilyen „hab került a tortára”, amikor novemberben az is kiderült, hogy a KöBE – immár második alkalommal – megkapta a Kiváló Munkáltatói Márka díjat is.

„Meggyőződésünk, hogy minden munkaadónak egyszerre szakmai, üzleti érdeke és erkölcsi kötelessége, hogy ne csak ad hoc módon, hanem egy átfogó koncepció mentén törődjön a dolgozók fizikai és mentális állapotával” – nyilatkozta dr. Zámbó Ákos, a KöBE vezérigazgatója, majd így folytatta: „Óriási öröm számunkra, hogy párhuzamosan nyerhettük el a MagyarBrands és a Kiváló Munkáltatói Márka díjakat. Ez ugyanis – többek között – jól jelzi egy új típusú gondoskodási koncepció erejét, eredményességét. Nem lehet kétséges, hogy az értékteremtő napi munkát és a munkatársak egészségének megóvását egyszerre kell és egyszerre érdemes fókuszba állítani.”

www.kobe.hu