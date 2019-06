Változóban a kiskereskedelmi fizetési piac

A fogyasztók és a kiskereskedők egyre több fizetési mód közül válogathatnak.

Az európai pénzforgalmi piac jelentős átalakuláson megy keresztül. Ezt javarészt a technikai és szabályozási változásoknak, nem utolsósorban a módosított pénzforgalmi irányelvnek (PSD2) köszönheti.

Hagyományosan, a bolti fizetések az üzletben történtek és készpénzre, csekkre vagy a hazai, illetve nemzetközi fizetési rendszerek által kezelt kártyás fizetésekre korlátozódtak. A piaci változások azonban jelentősen csökkentik a belépési korlátokat és új fizetési lehetőségeket biztosítanak a fogyasztók számára. E változások közepette időről időre felmerül a kérdés, hogy az új versenykörnyezet tudna-e platformot biztosítani egy újszerű európai fizetési megoldás számára, amely alternatívát nyújtana a megszokott piaci szereplőkkel szemben.

Új fizetési módok

Az elmúlt évtizedben sikerrel léptek piacra különböző, sajátfejlesztésű fizetési megoldásokat kínáló szereplők. A legtöbb fogyasztó manapság többféle kártyás, készpénz és csekken kívüli fizetési módot is igénybe vehet, ideértve a közös jelzésű fizetési kártyákat – amelyek két különböző fizetési rendszerhez is hozzáférést biztosítanak –, a digitális pénztárcákat, vagy az új fizetési formákat – mobilalkalmazásokat, NFC vagy QR kódos technológiákat –, melyek közvetlenül a bankszámláról végzik el az átutalást (gyakran azonnal).

A piacra való betörés egyik lehetséges módja egy másik piacon megszerzett nagyobb ügyfélbázis felhasználása. Az olyan kereskedők, mint például az Amazon, sikeresen ki tudták használni kiskereskedelmi ügyfélbázisaikat, hogy új digitális pénztárca-szolgáltatásokat vezessenek be az online fizetésekhez. A nagy mobiltelefon-gyártók pedig, mint az Apple és a Samsung, olyan technológiát vezettek be, amely eszközeik segítségével teszi lehetővé a bolti fizetést. Vannak olyan szolgáltatók is, melyek szintén technológiai innovációval, viszont meglévő ügyfélkör nélkül tudtak betörni a pénzforgalmi piacra. Ilyenek például a PayPal és a Klarna, amelyek olyan kényelmi megoldásokkal rukkoltak elő, melyekkel elnyerték a fogyasztók tetszését és ezáltal közvetve a kereskedőkét is.

A technológiai fejlődés egyben azt is eredményezi, hogy a bankközi infrastruktúra használata egyre kevésbé korlátozódik a bankokra. Tehát nincs szükség fizetési infrastruktúra kiépítésére a fizetési szolgáltatás nyújtásához. A Sofort és a Trustly az első olyan új belépők között voltak, amelyek az online tranzakciókhoz a meglévő bankközi feldolgozási infrastruktúrát használták fel. A PSD2 mára még jobban támogatja ezeket az új üzleti modelleket, egyenlő feltételeket teremtve a pénzforgalmi piacon. Ezek az új szereplők jól megállták a helyüket az e-kereskedelemben. A PayPal-t például az online tranzakciók több mint 50 százalékában használják Németországban, míg az iDEAL 56 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik a holland e-kereskedelemben, a Klarna pedig átlag 10%-os e-kereskedelmi piaci részesedéssel bír Észak-Európában. Ezek a tendenciák azonban nem korlátozódnak az internetes kereskedelemre, mivel az okostelefonok szélesebb körű használata egyre több fizetési opciót kínál már rögtön az értékesítés helyén, például NFC és QR kódok segítségével. Egyes kiskereskedők integrálták szolgáltatásukba a fizetési megoldásukat, ami összemossa az online és bolti fizetések között régóta fennálló különbségeket. Például az Uber alkalmazás használható a taxi megrendelésére, de az út kifizetésére is.

A fizetési formák piaci dinamikájának megváltozása

Az új alternatívák azt jelentik, hogy a fogyasztók és a kiskereskedők számára egyszerre több fizetési mód áll rendelkezésre. Ennek köszönhetően a pénzforgalmi szolgáltatók között egyre nagyobb a verseny az általuk kínált fizetési megoldás felhasználásáért az értékesítés helyén, az üzletben vagy éppen az interneten.

Ez a piac dinamikája szempontjából azért fontos, mert egy nagy ügyfélkör megszerzése már nem elegendő feltétele annak, hogy a pénzforgalmi szolgáltató sikeres legyen a piacon. Az ügyfelek ugyanis több fizetési mód közül választhatnak, míg a kiskereskedőknek lehetőségük van más módon is megszólítani a vásárlókat. A pénzforgalmi szolgáltatók ezért úgy versenyeznek a fogyasztókért, hogy a lehető legkényelmesebb megoldást kínálják számukra. Az üzleten belüli tranzakciók esetében ez azt jelenti, hogy egyérintéses technológiát tesznek elérhetővé, esetleg speciális kedvezményeket biztosítanak a kereskedőknek. Online tranzakciók esetén pedig a fogyasztók úgy fizethetnek, hogy csak egy felhasználónevet és jelszót kell megadniuk, hamarosan pedig a fizetés megkönnyítése érdekében lehetővé tehetik biometrikus technológiák alkalmazását.

A digitális pénztárcák is egyre nagyobb szerepet játszanak a versenyfolyamatban. Képesek kombinálni a viszonylag egyszerű fizetési módok, például az átutalások és a beszedési megbízások kényelmes és biztonságos használatát. Továbbá, már nemcsak az egyéb fizetési módokkal versenyeznek, hanem hajlamosak egyre inkább átvenni az irányítást a vásárlói kapcsolatok felett, ezáltal döntő szerepet játszanak abban, hogy a fogyasztó a fizetési művelethez melyik megoldást választja. Azzal, hogy lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy különböző fizetési módokat helyezzenek el egy pénztárcában, majd ezekből a fizetéskor válasszanak, a digitális pénztárca-szolgáltatók fokozott versenynyomást helyeznek a neves nemzetközi és hazai kártyatársaságokra.

A fogyasztóknak és a kiskereskedőknek jelenleg számos fizetési mód áll rendelkezésére, ami a fizikai és online környezetben is versenyhelyzetet teremt. Ez a verseny fontos szerepet játszik a pénzforgalmi piac innovációjában is, hiszen a szolgáltatók egyre inkább keresik azokat a megoldásokat, amelyek növelik a kényelmet és a biztonságot.

Azoknak, akik egy újszerű európai fizetési megoldásra várnak, nem feltétlenül egyetlen meghatározó, nagy szolgáltató kínálatára kell hagyatkozniuk, hanem inkább a piac egészére. A kérdés az, hogy az európai pénzforgalmi piac elég hatékony-e ahhoz, hogy a fogyasztók és a kiskereskedők számára olyan palettát nyújtson, amely nem korlátozódik a jól ismert szereplőkre – egyre több jel utal arra, hogy igen.

Szerzők: Reinder Van Dijk, Oxera partner és Joseph Bell, az Oxera igazgatója

Készült a Mastercard megbízásából az Oxera által végzett kutatás alapján.