Van 0 százalékos hitel!

Fejlessze vállalkozását a kamatmentes MFB KKV Technológia Hitelprogrammal!

Korszerűbb számítógépekre, új szoftverekre váltana, vagy egyszerűen csak a műhelyébe, boltjába kellene egy új gép, berendezés, ám a fejlesztés árát legfeljebb részletekben tudja kifizetni? A Magyar Fejlesztési Bank egyszerűsített hitele éppen ilyen esetekben lehet megoldás a már működő vállalkozásoknak, hiszen az alkalmazott technológia korszerűsítésére vagy a cég fejlesztésére kinézett új eszközök finanszírozására rendkívül széles körben felhasználható.

Az MFB KKV Technológia Hitelprogramja is a hazai vállalkozások kedvező feltételű forráshoz jutását szolgálja. Célja az, hogy a magyar kis- és középvállalkozások legszélesebb köre igénybe vehesse, például az egyszerűsített adózást választók is igényelhetik ezt a hiteltípust. A hazai gazdaság növekedésének ugyanis a kis- és középvállalkozások fejlődése, versenyképességének javulása a záloga. Az MFB pedig az uniós forrásokat közvetítő bankként kínál pont számukra az igényeikre és lehetőségeikre szabható, rugalmas finanszírozói partnerséget. Az MFB igen jelentős tapasztalatot és tudást épített fel a vállalkozások fejlesztése és hitelezése terén, már emiatt is érdemes felvenni a kapcsolatot a szakértőivel.

Az uniós forrásból 80 milliárd forintos kerettel meghirdetett hitelprogram igénylési feltételeit fokozatosan egyszerűsítette az MFB, hogy ezzel is segítse, gyorsítsa a finanszírozáshoz jutás folyamatát. Hiánytalanul beadott dokumentációval akár 1 hónap alatt eljuthat a folyósításig. Az MFB KKV Technológia Hitelprogramban 10 százalékos önerő mellett 1 millió forinttól 150 millió forintig terjedő összeg igényelhető 5-7 éves futamidőre, garantáltan 0 százalékos kamattal és THM-mel. A legfrissebb könnyítés eredményeként például az eszközbeszerzésre felvett kölcsön előlegként 100 százalékban kifizethető a szállítónak.

Amennyiben Ön is gondolkodik vállalkozása fejlesztésén, bővítésén, tervezze meg, mire van ehhez szüksége, milyen fejlesztéssel tudná a lendületét, hatékonyságát, jövedelemtermelő képességét megtartani és növelni. A konkrét tervek megvalósításában pénzügyi partnere az MFB. A technológiai korszerűsítést szolgáló kölcsön országszerte 642 MFB pontban igényelhető a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával. A hitelprogram részletes dokumentációját megtalálja az MFB honlapján: www.mfb.hu.