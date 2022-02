A világban tapasztalható drágulási hullám Horvátországot is keményen sújtja. Egyes alapvető élelmiszerek és szolgáltatások ára akár 20 százalékkal is nőtt az elmúlt évben, ami komoly aggodalomra ad okot. Éppen ezért a horvát kormány úgy döntött, több területen is beavatkozik az árak alakításába. A terv reszeltiet Andrej Plenković konzervatív kormányfő a hét közepén jelentette be. A többlépcsős intézkedés első lépéseként

április elsejétől több szektort is érintő általános forgalmi adó (áfa) csökkentés kezdődik.

Fotó: NurPhoto via AFP

Ezek közül a legjelentősebb a gáz és a villamosenergia áfájának csökkentése, mely az eddigi 25, illetve 13 százalékról 5 százalékra mérséklődik. Erre azért is szükség van, mert a horvát gáz és elektromos áram szolgáltatók áprilistól drasztikus áremelésre készülnek. Ennek hátterében az áll, hogy ekkor járnak le a kiszolgálók és a fogyasztók között még 2020-ban megkötött szerződések. Az energiaszektoron túl áfacsökkentés lesz áprilistól, a mezőgazdaságban is melynek értelmében a vetőmag, a műtrágya és a növényvédő szerek forgalmi adóját 25 százalékról 5 százalékra mérséklik. Ezen lépést viszont a gazdák megkésettnek tartják, mivel többségük már beszerezte a tavaszi vetéshez szükséges alapanyagokat.

A negyedik hónaptól 5 százalékra csökken még az államnak fizetendő rész a friss hús, a hal, a tojás, a gyümölcs, a zöldség, az olaj, a zsír, a vaj, valamint a gyermek élelmiszerek esetén is.

Sokak meglepetésére áprilistól a női intim termékek adóját is 25-ről 13 százalékra mérséklődik, de a kulturális- és sportrendezvények belépőjét terhelő forgalmi adót is 25 és 13 százalékról 5 százalékra csökkentik. Az infláció elleni harc második pilléreként a kormány a hátrányos helyzetűek pénzügyi megsegítését tűzte ki a célul. Ennek fényében a rászorulók havi szociális juttatását 200 kunáról 400 kunára emelik, míg 4000 kuna összeghatárig a nyugdíjasok egyszeri támogatásban részesülnek, melynek mértéke 400-tól 1200 kunáig terjed a nyugdíjak nagyságától függően. Ezen felül az szociálisan rászoruló horvát állampolgárok rezsi utalványt is kapnak, melynek összege havi 200 kúna lesz. A kormányfő szerint az intézkedésnek köszönhetően tavasztól jelentősen csökken a lakosság által viselt inflációs teher, mely hosszútávon a gazdasági fejlődést is segítheti.