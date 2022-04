A Porsche német autógyártó Szlovákiában építendő, villanyautók meghajtásához szükséges akkumulátorokat gyártó telephely létesítéséről döntött – tudta meg a Trend szlovák gazdasági hetilap. A szlovák gazdasági minisztérium nem cáfolta, de nem is erősítette meg a leendő beruházás tényét. A Porsche már 2020-ban meglebegtette, hogy térségünkben egy karosszériagyártó céget létesítene, ám végül ettől elállt, s most a villanyakkumulátorokra helyezi a hangsúlyt.

Fotó: Shutterstock

A Trend értesülése szerint

a második negyedévben rajtoló, 200 millió euró volumenű beruházás Horná Streda (Vágszerdahely) községben valósulna meg (Vágújhelyi járás), és kezdetben 60 főt foglalkoztatna a tervek szerint 2024-től üzemelő cég.

A Porsche már most is jelen van Szlovákiában, a szintén Vág menti Dubnica nad Váhomban egy 200 embert alkalmazó szerszámgyárat működtet, Horná Stredában pedig egy gyártásautomatizálási fejlesztőközpontja van. Egyébként a Volkswagen pozsonyi egységében gyártják a Porsche Cayenne városi terepjárót (SUV), a modell a jövőben villanymeghajtással is készül majd, ezért logikusnak tűnik a Horná Streda-i akkumulátorgyár-építés.