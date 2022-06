Az utóbbi időben egyre több a panasz a zágrábi taxitársaságokra, a városban ugyanis napról napra nehezebb szabad taxit találni és a megrendelésre érkező kocsikra is jellemzően a megszokottnál jóval többet, átlagosan 15 percet kell várni. A jelenség hátterében az áll, hogy a fővárosi fuvarosok egy jelentős része a folyamatosan növekvő üzemeltetési költségek miatt inkább úgy döntött, hogy a fizetőképesebb kliensek reményében leköltözik a tengerpartra és ott áll munkába.

A legtöbb taxis idén Dubrovnikban vagy Splitben próbál szerencsét, de Zadarba is egyre több a külföldi turistákra vadászó zágrábi rendszámos személyszállító. Horvátországban valamivel több mint 8000 hivatásos taxis van, melynek mintegy fele hagyományosan a fővárosban tevékenykedik. Idén viszont felborult az egyensúly, mert legalább ezer fővárosi taxis döntött úgy, hogy a nyáron inkább az Adrián nyaraló utasokat fogja kiszolgálni. Ennek legfőbb oka a portál szerint, hogy egy taxis a nyári szezonban a tengerparton egy hét alatt annyit tud keresni, mint Zágrábban egész hónapban. A fővárosi taxishiány nemcsak lassabb kiszolgálást eredményez, de jelentős drágulást is hozott a piacra.

Fotó: AFP

A Tportal adatai szerint idén 30 százalékkal kell többet fizetniük a tavalyi év azonos időszakához képest azoknak, akik a horvát fővárosban vennének most igénybe taxiszolgáltatást. A fuvaroshiány ráadásul nem csak a fővárosra jellemző, hasonló problémákkal szembesülnek az ország többi, nem tengerparti nagyvárosának lakói is. A problémát az sem oldja meg, hogy Horvátországban egyre nagyobb teret hódítanak az olyan alternatív fuvarozó társaságok, mint az Über vagy a Bolt, ugyanis az ő alkalmazottaik is, ha tehetik, inkább a tengerparton állnak szolgálatba. A távolról érkező taxisoknak viszont a helyi konkurencia nem feltétlenül örül, éppen ezért gyakran előfordulnak összetűzések a sofőrök között.