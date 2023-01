Az év vége előtt egy héttel, 2022. december 24-én kezdődött a Vedd el a nyugtát és nyerj! nevet viselő nyereményjáték újabb fordulója Szerbiában. Nyílt titok egyébként, hogy valójában a gazdaság kifehérítését, a szürkegazdaság visszaszorítását szolgálja a nyereményjáték.

Fotó: Tóth Péter

Korábban is nagy érdeklődés övezte, amikor az előző fordulókban pénztárgépszámlákat kellett gyűjteni és borítékban beküldeni. Fővárosi lakásokat, személyautókat sorsoltak ki hétről hétre. Most viszont digitalizálták a nyereményjátékot, egy applikációt kell letölteni az okostelefonokra, amivel beszkennelhetők a nyugták. Már egy darab beszkennelésével is részt lehet venni a nyereményjátékban, a játékosok közt ezúttal ismét belgrádi lakásokat sorsolnak ki.

Alig több mint két hét alatt már tízmilliót meghaladó számú nyugtát szkenneltek be Szerbiában, és csaknem 300 ezren regisztrálták magukat a nyereményjátékban az applikáció letöltését követően.

Jó hír, hogy a nyugtákat a bevitelt követően nem kell megőrizni. Újdonság az is, hogy ezúttal nincs minimális összege a vásárlásnak, míg korábban legalább száz dinárról szóló nyugtát ismertek csak el. Minden olyan, 2022. május elsejétől kiállított nyugta felhasználható, amelyiken van QR-kód. Szombaton a köztelevízió élő adásában két lakást sorsolnak majd ki. Az első húzása ennek a fordulónak január 28-án, az utolsó február 28-án lesz. A nyereményjátékon tíz lakást sorsolnak. A nyeremények összértéke mintegy kétszázmillió dinár, vagyis 1,7 millió euró.

A Vedd el a számlát és nyerj! elnevezésű nyereményjátékot 2017 óta minden évben megszervezték Szerbiában. Valójában ezzel maguk a polgárok is nyomást gyakorolnak a kereskedőkre és a vendéglátósokra, hogy kiadják a fiskális számlákat. Becslések szerint a nyereményjátéknak köszönhetően mintegy 5 százalékkal sikerült csökkenteni a szürkegazdaság részarányát. Úgy vélik a szakértők, hogy a szürkegazdaság leginkább az építőiparra és a kereskedelemre jellemző, a harmadik helyen az ügyvédek állnak, őket a vendéglátóipar és a magánegészségügy követi. Az esetek túlnyomó többségében a szürkegazdaság az adók, a jövedelmi hozzájárulások és az áfafizetés mellőzésében nyilvánul meg, úgy, hogy nem adnak nyugtát.