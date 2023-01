Nem úgy sült el a horvát eurócsatlakozás, ahogy Brüsszelben, Frankfurtban és Zágrábban tervezték: nem hozta meg a még mindig saját devizájukat használó uniós tagállamok kedvét a váltásra. Sőt, a lengyel miniszterelnök elriasztó példaként hivatkozott a horvátoknál tapasztalt áranomáliákra.

Fotó: Nicolas Economou / AFP

Mateusz Morawiecki a Twitteren kérdőjelezte meg azoknak a lengyel politikusoknak a hazájuk jövője iránti elkötelezettségét, akik sürgetik a zloty euróra cserélését.

Mi a szándékuk azoknak a politikusoknak Lengyelországgal, akik hasonló helyzetbe hoznák a lengyeleket, mint amivel Horvátország épp szembesül?

– tette fel a kérdést a posztban a kormányfő egy videó kíséretében, amelyen olyan ellenzéki politikusok szállnak síkra az euró bevezetéséért, mint Rafał Trzaskowski varsói polgármester, Donald Tusk korábbi miniszterelnök és Radosław Sikorski volt külügyminiszter.

Horvátországban még mindig özönlenek a panaszok a tetemes áremelések miatt, amelyeket az euróátváltással álcázva hajtottak végre a kereskedelemben és a szolgáltatásokban. A zágrábi kormány szigorú ellenintézkedéseket helyezett kilátásba, de eddig hiába.

Borsos euróinfláció: közeleg az ítélet napja a horvát drágítóknak – videó A pénteket szabta meg határidőként a horvát kormányfő a kereskedőknek, hogy nyessék vissza az euró január 1-jei be- és a kuna kivezetésével felemelt árakat. Az ismétlődő kormányzati fenyegetések ellenére eddig nem sok minden változott, és a horvát sajtó állandó témája maradt, hogyan csapolják meg a vevők pénztárcáját. Pörög az infláció.

A belépéskor az Európai Unióba a keleti tagállamok is vállalták, hogy előre meg nem határozott időpontban be fogják vezetni ez eurót, mindeddig azonban ezt csak a régió kisebb gazdaságai tették meg. A legnagyobbak – a csehek, magyarok, lengyelek, románok – megőrizték saját fizetőeszközüket, és az étvágyukat, ha lehet, még lohasztotta is az euróövezet egy évtizeddel ezelőtti válsága.

A lengyel PAP hírügynökség egy friss, kedden közzétett közvélemény-kutatást idézett Morawiecki posztjával kapcsolatban az euró hazai támogatottságáról. Az IBRiS felmérése szerint a válaszadók mindössze 14,7 százaléka értett egyet erősen azzal az állítással, hogy Lengyelországnak a zloty helyett az eurót kellene bevezetnie. Az „inkább egyetért” opciót 9,8 százalék választotta. Ezzel szemben egyet nem értését 15,2 százalék fejezte ki, 49 százalék kifejezetten ellenezné, 11,3 százaléknak pedig nem volt határozott véleménye.