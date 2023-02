A tél beállta előtt a Szerb Villanygazdaság (EPS - Elektroprivreda Srbije) komoly gondokkal küszködött, időnként csak importtal kiegészítve tudta az áramellátást folyamatosan biztosítani az országban. Több szakértő szeptember-októberben azzal riogatott, egészen biztosan nem lehet majd a telet megúszni kikapcsolások nélkül, hiszen nem tudják az igényeket kielégíteni.

Fotó: Shutterstock

Az áramtermelés Szerbiában még mintegy 70 százalékban széntüzelésű erőművekben történik és időnként üzemzavarok, meghibásodások is borzolták a kedélyeket. Nyilván az enyhe télnek is köszönhető, de a borúlátó jövendölések nem valósultak meg. A aszály miatt a vízierőművek termelése is elmaradt a szokásostól, de a nehézségek ellenére eddig sikerült aaz áramellátást biztosítani.

Sőt! Február első felét úgy sikerült lezárni, hogy 16-ig 13 millió euró értékben még exportált is áramot az EPS. Napi mintegy 120 millió kilowattóra áram fogy jelenleg Szerbiában. A Dunán és Drina folyón megemelkedett a vízállás, így a vízerőművek is több áramot termelnek, akárcsak a kosztolaci szénerőműben, ahol sikerült elegendő tartalékokat is felhalmozni szénből. Az EPS illetékesei szerint 2023-ban 500 milliárd dináros bevételre számítanak, a terveiken szereplő 20 milliárd dináros nyereség pedig különféle fejlesztések megvalósítását is lehetővé teszi.