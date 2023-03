Csaknem 200 kilométernyi autópálya épül a következő 5 évben Bosznia-Hercegovinában. Ebből 166 kilométer az úgynevezett 5c észak-dél európai közlekedési folyosó részeként. Ennek köszönhetően néhány éven belül teljessé válhat az a Budapestről induló gyorsforgalmi út, amelynek magyar szakasza, az M6 autópálya már szinte teljes egészében elkészült. Az építkezéssel a horvátok is jól haladnak, a pálya néhány hónappal ezelőtt el is érte a magyar országhatárt.

Fotó: Pramote Polyamate

Ugyanez viszont eddig nem volt elmondható a bosnyák félről. Az északon a Száva folyótól, Szarajevó és Mosztár érintésével Dalmáciáig húzódó, 334 kilométeres útból az elmúlt 20 évben csak kevesebb mint 113 kilométer épült meg. Az építkezés üteme azután gyorsult fel, hogy a Balkán számára stratégiai jelentőségű közlekedési folyosó fejlesztésére 2020-tól az Európai Unió is jelentős forrásokat biztosít. A támogatásnak köszönhetően nemrég befejeződött az utópálya tervezése és a Szarajevótól északra eső szakaszon már a munkálatok is megkezdődhettek, hamarosan pedig további hat helyen kezdik meg az építkezést.

Egy 10 kilométeres alagút is épül

A sztrádaépítés a mérnököknek délen, Bosznia és Hercegovina határánál jelenti a legnagyobb kihívást. Az utat ugyanis egy nagyon nehéz, sziklás terepen kell keresztülvezetni. Éppen ezért a boszniai Konjic és a hercegovinai Mostar között egy 10,45 kilométer hosszú alagutat is építenek, ami, ha elkészül 70 kilométerrel rövidíti majd le az utat a két város között és Európa egyik leghosszabb közúti alagútja lesz. Az építkezés várhatóan öt évig tart majd, ez idő alatt pedig a tervek szerint a sztráda többi része is el fog készülni. Ez annak fényében különösen ambiciózus terv, hogy az eredeti elképzelések szerint 2030-ra fejezték volna be az útépítést. A projekt teljes költsége 3,3 milliárd konventibilis mákra, átszámítva 660 milliárd forint, amit közösen finanszíroz az Európai Unió, a bosnyák állam és egy kuvaiti segélyezési alap.

Gyorsabban lesz az út az Adriára

Az 5c autópálya nem csak a bosnyákoknak jelent majd nagy segítséget, hanem Magyarországnak is. Az új sztrádán ugyanis Budapestről mintegy 150 kilométerrel rövidebb lesz az út az Adria déli részére, ami azon kívül, hogy megkönnyíti majd a nyaralni vágyó turisták dolgát, jót tesz majd a gazdaságnak is. A sztráda végpontja ugyanis Ploče kikötője lesz, ez pedig új lehetőségeket nyit a tengeri szállítmányozás világában is.