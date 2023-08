Nincs olyan szomszédos ország, ahol érdemben ne drágultak volna a tanszerek, iskolai kellékek éves összevetésben, bármennyire is igyekszik spórolni egy család, alsó hangon is legkevesebb 100-150 euróba kerül az iskolakezdés, miközben a felső határ a csillagos ég.

Fotó: AFP

Két számjegyű a tanszerek drágulása Szlovákiában

Az iskolakezdéshez javasolt alapcsomag Szlovákiában is érezhetően drágul. A Partners Group pénzügyi csoport elemzői szerint idén átlagosan 234 euróval kell számolniuk az elsősök szüleinek a kezdő iskolai felszerelés megvásárlásakor. Tavalyhoz képest ez 28 eurós emelkedés, ha pedig a 2021-es adatokhoz viszonyítjuk, akkor mintegy 50 eurós emelkedés figyelhető meg. Eva Sadovská, a Wood & Company elemzője is a magasabb árakra figyelmeztet. „A papírtermékek esetében az árak jelenleg 16,2 százakkal magasabbak az előző évinél. Az író- és rajzeszközök esetében 10,9 százalékkal fizetünk többet, mint tavaly. Ez derült ki az Eurostat júniusi adataiból” – mondta Sadovská. A Partners Group elemzői csoport egy általános listát is összeállított, s bár az árak hozzávetőlegesek, az előző évekkel összehasonlítva egyértelműen érződik a drágulás. Míg az egy diák számára szükséges füzetekért 2021-ben 6,60 eurót kellett fizetni, idén 9 eurót, a temperafestéket két évvel ezelőtt még 3,40 euróért meg lehetett vásárolni, idén viszont már két euróval többet kell rászánni. A végösszeg 2021-ben 183 euró volt, 2022-re elérte a 206 eurót, idén pedig már 234 euró. Az elmúlt évhez képest tehát 13,5 százalékos emelkedésről van szó. A legnagyobb tétel minden évben az iskolatáska – 2021-ben sem volt éppen olcsó (60 euró), idén viszont már 80 eurót számoltak rá a szakértők. A megfelelő táska kiválasztásánál ráadásul nemcsak az anyagi szempontokat kell szem előtt tartani, legalább ennyire fontos az is, hogy az iskolatáska ne legyen negatív hatással a gyermek egészségére.

Ukrajnában akkor kezdődhet az iskolai oktatás, ha van óvóhely

A háború ellenére a legtöbb iskolás számára offline formátumban kezdődik a tanév Ukrajnában. Mindez azzal a feltétellel, hogy az oktatási intézmény rendelkezik az előírásoknak megfelelő óvóhellyel.

Ukrajnában a tanulók bevásárlólistája a választott iskolától, sőt az osztálytól függően is eltérhet.

Az ukrán vagy külföldi gyártású ortopéd hátizsákok ára körülbelül 2500 hrivnya (24 ezer forint). Ezek közül van olyan is, amely egy tolltartót és egy sporttáskát is tartalmaz. Ebben az esetben azonban az ár elérheti a 3200 hrivnyát (30 600 forintot). Ha a gyerekek számára érdekes rajzfilmhősök szerepelnek a hátizsákon, az ár tovább emelkedik. A régi kollekciókra általában kedvezmények vannak.

Iskolatáskák azonban sokkal olcsóbban is vásárolhatók. Az árak az üzletekben 300 hrivnyától (2900 forinttól) indulnak, így az átlagár 1500 hrivnya (14 400 forint).

Az első osztályosok oktatási kellékei összességében 995 hrivnyába (9540 forintba) kerülnek. Opcióként választható az első osztályosok számára összeállított készlet, amely az összes szükséges kiegészítőt tartalmazza. Ennek költsége körülbelül 1000 hrivnya (9590 forint).

A technikaórára szükséges kellékek ára 400 hrivnya (3840 forint) körül mozog.

Az ételhordó és a vizes palack 300-350 hrivnyába (2880-3360 forintba) kerül. Természetesen ezek közönséges műanyag tartályra és vizespalackra is cserélhetők, ezek költsége elenyésző.

UNICEF: romokban az ukrán iskolák, a gyermekek harmada tud csak részt venni személyesen a tanórákon Több mint 1300 iskolát romboltak le Ukrajnában a háború kezdete óta.

Nadrág vagy szoknya az első csengőre átlagosan 180-400 hrivnyába (1730-3840 forintba) kerülnek. Ing vagy blúz 1250-3360 forint, váltóruha (nadrág, póló, blúz) 14 400 forint, cipő 3940-6720 forint, cserecipő 2400-3360 forint. Öt pár zokniért 960 forintot, három darab alsóneműért 1920-4030 forintot is elkérnek. A melegítő 2880-5560, két trikó 1250-3840, a sportcipő 2880-4510 forintba kerül.

További 1000 hrivnyába (9590 forintba) kerül egy hímzett ing, amelyet ünnepnapokon gyakran kérnek felölteni az iskolában.

Az egy gyerek számára megvásárolt kellékek átlagosan 5270 hrivnyát (50 540 forintot) vesznek ki a családi költségvetésből, a legolcsóbb termékeket választva az összeg 3145 hrivnyára (30 160 forintra) csökken. Drágább eszközök beszerzése esetén az alapkiadások 6395 hrivnyára (61 330 forintra) módosulnak.

Az étkeztetés költségei általában szintén a szülőkre hárulnak, ám ez iskolánként és megyénként eltérő. Általánosságban az 1–4. osztályosok részesülnek meleg ebédben, ennek díja naponta 40-60 hrivnya (380-570 forint), havi szinten az összeg 7640-11460 forintra rúg. Az elemi osztályok befejezését követően a felsőbb tagozatosok étkeztetése nem kötelező, azt az iskola saját lehetőségeihez mérten végzi.

Külföldön továbbtanuló egyetemistáknak készült körkép a régió bérlakáspiacáról Bukarest, Kolozsvár olcsóbb csak Budapestnél a környéken.

Az intézményektől függ, hogy mikor kezdődik az iskola Horvátországban

Horvátországban hivatalosan minden évben szeptember első hétfőjén kezdődik a tanítás. Ám a törvény lehetőséget biztosít az intézményeknek a későbbi kezdéshez is, ezért lesz olyan iskola, ahol szeptember 4. helyett 11-én vagy 18-án indul az oktatás. A későbbi tanévkezdés lehetőségével elsősorban a tengermelléki intézmények élnek, amit az őszi vagy a téli szünet kárára tehetnek meg. Időponttól függetlenül az első tanítási napon minden általános és középiskolás diák ingyenesen megkapja a tanulmányaihoz szükséges tankönyveit. A többi felszerelésről viszont a szülőknek kell gondoskodniuk, ami sok esetben igen megterhelő lehet a családi kasszára nézve. A legdrágább tétel az iskolatáska, aminek az ára 20 eurónál kezdődik, de 10 euró alatt tolltartót sem kapni délnyugati szomszédunkban. A legolcsóbb, 40 oldalas, kis formátumú füzet ára fél euró, ugyanez nagy formátumból pedig 0,80 euróba kerül. Ha 10 füzettel számolunk, és ezekhez hozzáadjuk a különböző író- és rajzolóeszközök árát, akkor alsó hangon is legalább 60 euróba kerül az iskolakezdés. Ha viszont nem a legolcsóbb felszerelésekkel számolunk, akkor a határ akár a csillagos ég is lehet. Jó hír viszont a horvát szülőknek, hogy ezeken kívül gyermekük iskoláztatása miatt másra nem muszáj pénzt költeniük. Az alap- és középfokú tanintézményekben az állam minden gyereknek napi egy étkezést ingyenesen biztosít, és teljes mértékben állja a diákok beutazási költségeit vagy a kollégiumi elszállásolásukat. A kedvező feltételek ellenére Horvátországban évről évre kevesebb a diák. Az előzetes statisztikák szerint idén országos szinten 1200 elsőssel lesz kevesebb, mint tavaly, és 14 körzeti iskola is bezárni kényszerül. Az utóbbi azért is szomorú, mert az illetékes minisztérium akár egyetlen diák miatt is üzemeltetné az iskolát, ezekbe az intézményekbe viszont idén senkit sem írattak be. A kedvezőtlen számok elsősorban az országos szinten romló demográfiai trendeknek tudhatók be.

Fotó: AFP

Fokozott rendőri jelenléttel indul a tanév Szerbiában

Korábban, a fővárosi Vladislav Ribnikar iskolában történt lövöldözés során több diák és egy biztonsági őr is meghalt. Emiatt a most kezdődő iskolaévben az oktatási intézmények mindegyikében kötelező a rendőri jelenlét.

Szerbiában 30-35 ezer dinárba kerül az iskolakezdés, ha a szülőnek kell mindent megvásárolnia a gyermeke számára. A mintegy 100 ezer forintnyi összeg csak kicsivel kevesebb, mint az ottani minimálbér. Nem mindegy azonban, hogy hol lakik a család. A fővárosban ugyanis az önkormányzat teljes egészében ingyenesen biztosítja a tankönyveket az ott iskolába induló mintegy 230 ezer általános és középiskolás diáknak. A költségvetésben erre a célra közel 20 millió eurónak megfelelő összeget különítenek el. A tartományi székvárosban, Újvidéken is ingyenes tankönyveket biztosít a városvezetés. Nem minden város, település, önkormányzat lakói olyan szerencsések, mint a fővárosiak, de van, ahol az elsősök számára biztosítják ingyen a tankönyveket, van, ahol egyszeri néhány ezer dináros segélyt kap minden iskolába induló diák. A magyar tannyelven tanulók pedig megkapják a Rákóczi Szövetség beiskolázási csomagját, illetve a Magyar Nemzeti Tanács közvetítésével minden iskolaévben egyszeri támogatásban is részesülnek. A tankönyveket, ahol nem kapják meg ingyen a gyerekek, a szülők sok esetben igyekeznek használtan beszerezni, így általában fél áron vagy még kedvezőbben juthatnak hozzá.

Egy iskolatáska Szerbiában 3000-10 000 dinárba kerül. A füzetek a nagy bevásárlóközpontokban a legolcsóbbak, ott a kis formátumú 20-30 dinár, a nagy 40-50 dinárba kerül. Jobb minőségű, színes borítóval ellátott füzetért 200 dinárt is elkérnek. Egy grafitceruza 30 dinár körüli összegbe kerül. A tolltartó minőségtől és tartalomtól függően 200 dinártól indul, és akár 3000 dinárba is kerülhet. Az új tankönyvek ára – ha mégis meg kell vásárolni – a felsősök és középiskolások esetében a 20 000 dinárt is elérheti, az alsósoké valamivel több, mint 10 ezer dinár.

Az alapkiadások éves szinten is tetemesek Romániában

A Revolut az iskolai eszközök és a szolgáltatások drágulásának idei inflációját figyelembe véve arra a következtetésre jutott, hogy idén egy átlagos családnak – a felsőoktatásban részt vető diákot is beleszámítva – mintegy 2400 lejbe kerül, ez 77 forintos árfolyammal számolva azt jelenti, hogy nagyjából 184 ezer forintba kerülhet egy-egy gyerek iskoláztatása éves szinten – közölte az Economica.ro. A felsőoktatásban egy átlagos család éves szinten mintegy 1850 lejt kellett hogy elköltsön tavaly, amibe nem számolták bele a fenntartási, a bérleti díjakat és a rezsiköltségeket. Egy általános vagy középiskolába beiratkozott gyermek esetében a költségek közel 1600 lejre rúgtak, nem számolva az iskola utáni vagy egyéb fizetős oktatási szolgáltatásokat.

Az iskolakezdési költségekkel kapcsolatban egy szerényebb számítást végzett az Ego.ro honlap, amely a piacon fellelhető olcsóbb tanszerekkel és ruhákkal számolt. Eszerint a szülőknek alsó hangon nagyjából 200 lejbe kerülhetnek az alapfelszerelések, mint a táska, a füzetek, a tollak, ceruzák, radír és egyebek. A ruházatra nagyjából ugyanennyit költhetnek. Tehát egy kisdiák beiskoláztatása nagyjából 400-450 lejből (30 ezer – 40 ezer forint) is megoldható. Ezen összegek nyilván jócskán megnőhetnek, ha drágább ruhákat vagy jobb minőségű tanszereket vesznek. Ha a szülő nem tudja hazavinni a gyereket a tanórák végén, és a diák marad napköziben, úgy átlag havi további mintegy ezerlejes költséggel számolhat.