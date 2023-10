Minden szükséges engedély és terv készen áll Horvátország történetének eddigi legdrágább útjának az építéséhez, már csak a kivitelező kiválasztása maradt hátra. A dél-dalmáciai Ploce és Dubrovnik közötti 50 kilométeres autópálya két szakaszban épül. Első ízben a Ploče és a Pelješaci híd közti rész készül el 2027-ig, a sztráda ugyanis a hídon keresztül megkerüli az országot kettéválasztó Bosznia-Hercegovinai partszakaszt.

A 2x2 sávos út ezt követően Ston térségében folytatódik egészen a Dubrovniki repülőtérig, ahova a tervek szerint 2029-re ér.

A beruházás becsült költsége kilométerenként 27 millió euró, átszámítva hozzávetőlegesen egy milliárd forint, amit a horvátok uniós forrásokból és hitelből fedeznek.

A magas költségek legfőbb oka a nehéz terepben keresendő, hiszen a számos kisebb nagyobb felüljárón túl egy több mint 3 kilométer hosszú alagút, valamint egy közel azonos hosszúságú híd is épül a Neretva folyón. Az elkészült autópálya a távlati tervek szerint a jövőben tovább haladna Montenegró irányába, a két ország között azonban eddig erről nem történtek magasszintű egyeztetések.

Ezzel párhozamosan hamarosan megkezdődhet a Zágráb-Split autópálya tehermentesítése is. A tervek szerint a horvátok új autópályát építenek Fiume (Rijeka) és Zeng (Senj) között, ahol az új, A7-es sztrádát csatlakoztatják a meglévő Zágráb-Split autóúthoz. A beruházás jelentősen csökkenti majd a forgalmat és ezzel együtt a torlódásokat is a fővárost a két legnagyobb tengerparti várossal összekötő úton, mert így a jövőben a Split és Fiume közti forgalom a rövidebb A7-es útra terelődik. A 73 kilométer hosszú szakasz megépítése a tervek szerint 800 millió euróba kerül és 2030-ig készül el.

Több kisebb projekt is zajlik

Az új utakkal párhozamosan három másik helyen is folynak útépítési munkálatok dél-nyugati szomszédunkban. Ezek közül a legnagyobb volumenű az Isztriai félsziget gyorsforgalmi úthálózatához kapcsolódik. Az úgynevezett Isztriai ipszilon építése már a végéhez közeledik, nemrég a félszigetet Fiumével összekötő 5600 méter hosszú alagút is elkészült és jövő nyáron már a turisták is használatba vehetik. Az említett út félszigeti része szinte már teljesen kész, már csak egy völgyhíd építése maradt hátra, ami a tervek szerint 2027-ig lesz meg. De zajlik pályaépítés Horvátország belső részein is. A tervek szerint jövőre elkészül a földrengés sújtotta Sisakot Zágrábbal összekötő út, és megkezdődtek a földmunkák Pélmonostornál a horvát A5-ös sztráda befejező szakaszán, ami Villány térségében csatlakozik majd a magyar M6-os autópályához. Ha az említett rész megépül, akkor Budapestről egészen a Bosnyák határig vezet majd autópálya, ami a tervek szerint a jövőben délen a most bejelentett Duborvnik-Ploče sztrádához kapcsolódik majd.