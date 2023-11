Több mint 300 magyarországi, erdélyi, felvidéki, illetve vajdasági vállalkozónak biztosított szakmai platformot a közvetlen kapcsolatfelvételre a napokban megrendezett IV. Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Konferencia. A marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében tartott esemény első kerekasztal-beszélgetése a hitelek, a befektetés és a kockázati tőke szerepét járta körül a vállalkozásokban – tájékoztattak a szervezők.

Fotó: Shutterstock

A beszélgetés felvezetésében a moderátor, Rácz Béla-Gergely egyetemi adjunktus (Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet) arra hívta fel a figyelmet, hogy az

elmúlt időszak makrogazdasági folyamatai, a kamatkörnyezet emelkedése és a hitelkondíciók szigorodása jelentős változásokat hoztak a vállalkozási környezetben.

Bálint Csaba a Románia Nemzeti Bank igazgatótanácsának vezetőtanácsi tagja makrogazdasági áttekintésében abból indult ki, hogy a 2020-as járvány okozta válságot „egy relatíve gyors és dinamikus helyreállás” követte, de idénre már érezhető a zsugorodás, amely többet között a kereslet visszaesésének és a külpiacok gyengélkedésének a következménye Romániában. Ezzel párhuzamosan a rendkívül megugró inflációs környezet egész Kelet-Európát jellemezte, és jegybanki kamatemelési hullámot indított el. Az elmondottak szerint 2024 második felére Románia is folytathatja a magyar és a lengyel példát, és az csökkenésével mód nyílhat az irányadó ráta csökkentésére. Persze így is nagyon sok kockázati faktor van, és a mérleg inkább a negatív meglepetések felé mutat – tette hozzá.

Ebben a környezetben megnövekedett a pénzügyi sor fontossága a vállalkozások életében, osztotta meg tapasztalatait Kiss Mónika, a Prestige Financial Zrt. vezető stratégiai tanácsadója. Míg korábban, az infláció nélküli időszakban a nem befektetett szabad pénzeszközök nem okoztak gondot,

most a legtöbb vállalkozó olyan megoldásokat keres, amelyekkel meg tudja őrizni a likvid eszközeinek reálértékét.

A pénzügyi tudatosság ezen a területen radikálisan javult, kelet-európai és nemzetközi devizákban is keresik a vállalkozók azokat a kockázatmentes vagy alacsony kockázatú befektetéseket, amelyek 1–12 hónapra olyan hozamot biztosítanak, amely akár ki is egészítheti a vállalkozás nyereségességét ebben a helyzetben. A gazdasági lejtmeneten belül is vannak rosszabb és jobb időszakok, ezt a vállalkozások azonnal ki is használják és fokozottan figyelnek a megtérülésre – mondta el a befektetési szakértő.

Hild Imre az Obuda Uni Venture Capital Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy az elmúlt egy évben változó piaccal szembesültek. Társaságuk a Rudolf Kálmán Óbudai Egyetemért alapítványának, az Óbudai Egyetemnek és a Széchenyi Tőkealapnak köszönhetően jött létre, mint

az első jelentős méretű magyar egyetemi kockázati tőkealap társaság.

A társaság 10 milliárd forintos tőkével indult, és öt év alatt legalább hatvan cégbe terveznek befektetni; a befektetési összegek 20 és 300 millió forint között mozognak majd. A makrogazdasági környezet változásaira a piaci szereplők közül – talán meglepő módon – elsősorban azok reagáltak hirtelen megugró érdeklődéssel, amelyek nagyobb, 100–300 milliós tőkét kerestek. Ezt követően egy „lefagyási szakaszt” élt át a piac, de véleménye szerint ennek belátható időn belül vége lehet.

A kerekasztal-beszélgetésben annak ellenére, hogy három különböző területről érkeztek – jegybank, kockázati tőke és befektetési szolgáltató –, minden szakember a gyors adaptáció szükségességére hívta fel a figyelmet. Hild Imre szerint az is fontos, hogy a kockázati tőke esetében ne a bankvilágban megszokott hitelkamatokat használjuk referenciaként, mivel ezen a területen a folyamat végén derül ki a teljes bekerülési költség.

Ahogy 2024-ben egyre alacsonyabbak lehetnek az irányadó kamatok, az egyrészt lehetőség a beruházások megkezdésére, de egyben várhatóan le is zárul a kockázatmentesen elérhető magas nominálhozamok időszaka.

A Prestige Financial befektetési szakembere hozzátette, hogy az alkalmazkodóképesség és a változások figyelése mellett minden vállalkozónak érdemes elsősorban a saját profiljára fókuszálni, még akkor is, ha a háborús hírek, gazdasági változások könnyen beszűrődnek a mindennapokba.