A medve nem játék, jönnek a milliós bírságok, a románok jogszabályba foglalják a székely tételt

A medve nem játék, rég tudja ezt a székely, és mások is, de nem mindenki. Hatalmas port vert fel a nemzetközi sajtóban és a közösségi médiában a 48 esztendős olasz motoros turista esete, aki anyamedvét fotózott és próbált meg etetni a Transzfogarason, és az életével fizetett érte. Az eset csak két hete történt, a más ügyekben nem sietős, de a medvékkel kapcsolatos fejleményekre érzékeny román politika máris cselekvéssel reagált. A szenátus elé került egy törvényjavaslat arról, hogy aki az életét nem féltve zaklatja a medvéket, és megmenekül, annak legalább a pénztárcája bánja.

A medve nem játék: a kis bocs nagyon cuki lehet, az anyjának azonban hatalmas karmai és fogai vannak, két mázsa és nem játék / Fotó: Robert Harding via AFP

Mégpedig súlyosan.

A medve nem játék: a népszerű erdélyi medvevideóknak is búcsút inthetünk

A B306/2025-ös számú törvényjavaslat szerint

tiltott lenne a medvék etetése, csalogatása vagy megközelítése 50 méteren belül

– kizárólag szakemberek végezhetnének ilyen tevékenységet – jelentette az Adevarul. Fontos részlet, hogy a lap szerint ugyancsak tilos lenne az efféle tevékenységek propagálása az interneten. Pontosan mi, hogyan, és mi a szankció, ez még nem világos, de ha a szabályozás hatékony lesz, könnyen lehet, hogy búcsút inthetünk az oly népszerű romániai medvevideóknak.

Medvével jóemberkedtél? Ha még élsz, ekkora büntetésre számíthatsz Romániában

A szabályokat megszegő magánszemélyekre 10 –30 ezer lej, jogi személyekre 30–60 ezer lej büntetés szabható ki. A jelenlegi lejárfolyam 78,8 forint, vagyis a kiszabható legkisebb büntetés is megközelíti az egymillió forintot, de akár ötmillió forint közelébe is felmehet. Ha még ez sem rettentene el valakit, ismétlődő szabálysértés esetén akár 12 hónapra is kitilthatják az illetőt a medvék élőhelyeiről.

Bírságot már eddig is ki lehetett szabni, de csak nagyságrenddel kisebbet. Európában másutt is – Szlovákiában és Olaszországban – folyik vita a szabályozási szigorításokról. Észak-Amerikából érkeztek már hírek kiugró esetekről, négy éve egy szlovák származású kanadai nő kapott nem kisebb, mint 15 millió forintnak megfelelő büntetést medvék etetéséért.

A medvék ügyei és a szabályozás különösen fontos Romániában, ahol Európa legnagyobb barnamedve-állománya él. Medvékkel kapcsolatos kártérítési eseteket évente százával, medvetámadásokat tucatjával jelentenek, és utóbbiak közt nem ritkák a halálos kimenetelűek sem.