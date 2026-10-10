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Nukleáris nagyhatalommá válik Szlovákia, a franciákat is lenyomják: Fico teljes kontrollt szerzett az új atomerőmű felett – Magyarország számára sem mindegy, mi épül északon

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A cseh CEZ kiszáll a szlovák új atomerőmű előkészítéséből, miután eladta 49 százalékos részesedését a beruházást előkészítő vállalatban. A pozsonyi kormány 189 millió eurót fizet a cseh energetikai vállalatnak, így a projekt teljes egészében állami kézbe kerül. Szlovákia közben már a mohi atomerőmű új blokkjának elindítására készül, és a következő évtizedekben jelentősen növelné nukleáris kapacitását.
VG
2026.10.10, 12:25
Frissítve: 2026.10.10, 12:28
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A cseh ČEZ megállapodott Szlovákiával a Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) társaságban meglévő 49 százalékos részesedésének eladásáról – írja az e15 cseh lap. A 189 millió eurós, vagyis mintegy 75 milliárd forintos tranzakcióval a szlovák állam teljes irányítást szerez a Jaslovské Bohunice-i (Jászlóapátszentmihály),új atomerőmű előkészítését végző vállalat felett. A ČEZ részesedését a szlovák állam által ellenőrzött Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) vásárolja meg, amely eddig 51 százalékos tulajdonrésszel rendelkezett a JESS-ben. A tranzakció pénzügyi rendezése a következő napokban várható.

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A szlovákiai Jaslovske Bohunice atomerőmű hűtőtornyai
Fotó: Stefan_Sutka /  Shutterstock

Közel két évtized után kiszáll a ČEZ

A JESS-t még 2009-ben, Robert Fico első kormányzása idején hozta létre közösen a szlovák állam és a ČEZ. A cseh vállalat feladata többek között a nukleáris iparági know-how biztosítása volt, illetve részt vett az új erőmű előkészítésében.

A projekt azóta jelentős előrehaladást ért el. A ČEZ szerint 

  • elfogadták a megvalósíthatósági tanulmányt, 
  • megszerezték a kapacitáslekötéshez szükséges tanúsítványokat, 
  • pozitív környezetvédelmi hatásvizsgálat, vagyis EIA-engedély született, 
  • valamint az atomtörvény szerinti elhelyezési engedélyt is megszerezték.

A beruházáshoz szükséges területek szintén rendelkezésre állnak, és már megkezdődött a területrendezési döntéshez szükséges eljárás is.

A ČEZ vezérigazgatója, Daniel Beneš szerint a bohunicei helyszín jelenleg Európa egyik, ha nem a legjobban előkészített nukleáris beruházási helyszíne.

„Amikor csaknem 17 évvel ezelőtt létrehoztuk a közös vállalatot, az volt a célunk, hogy előkészítsük a projektet annak érdekében, hogy Szlovákia új atomerőművet építhessen Jaslovské Bohunicében” – mondta Beneš.

A szlovák kormány szerint a ČEZ kivásárlása egyszerűbbé és gyorsabbá teheti a beruházás megvalósítását. 

Robert Fico szlovák miniszterelnök a megállapodás aláírása után megköszönte a cseh fél együttműködését, és azt mondta, hogy a teljes állami kontroll lehetővé teszi az új nukleáris blokk építésének felgyorsítását.

A projekt a tervek szerint egy mintegy 1200 megawatt teljesítményű új reaktorblokk megépítését jelenti. A korábbi információk szerint Pozsony fő technológiai partnerként az amerikai Westinghouse-zal számol.

Fico gyorsítaná a projektet, az ellenzék gyanakvó

A ČEZ kivásárlása ugyanakkor politikai vitát is kiváltott Szlovákiában. Az ellenzék szerint Fico azért szorította ki a cseh energetikai vállalatot, hogy a kormány teljes ellenőrzést szerezzen a több milliárd eurós beruházás felett.

A liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) képviselője, Karol Galek, a gazdasági minisztérium korábbi államtitkára szerint a ČEZ részvétele hozzáadott értéket jelentett a projekt számára. A részesedés vételára miatt korábban a szlovák kormányon belül is vita alakult ki. 

Egy új értékbecslés végül megerősítette a ČEZ részesedésének korábbi értékelését, így a 189 millió eurós vételár mellett született meg a megállapodás.

A szlovák kormány időközben az új atomerőmű előkészítésének irányítását is átszervezte. 

A feladatokat a gazdasági minisztériumtól a nukleáris energetika fejlesztéséért felelős kormánybiztoshoz, illetve a kormányhivatalhoz helyezték át.

Ez tovább erősíti azt a képet, hogy Pozsony stratégiai állami projektként kezeli az új nukleáris kapacitás kiépítését.

A beruházás Szlovákia számára különösen fontos lehet, mivel az ország villamosenergia-igénye a következő évtizedekben várhatóan jelentősen növekszik. Az új, nagy energiaigényű ipari beruházások és a lakossági fogyasztás bővülése miatt egyes előrejelzések szerint 2050-re akár évi 45 terawattórára is emelkedhet a szlovák villamosenergia-felhasználás.

Már most is egyre több áramot termelnek a szlovák atomerőművek

Szlovákia közben már a meglévő nukleáris kapacitásának bővítésénél tart. A mohi atomerőmű negyedik blokkjának elindítása új korszakot nyithat az ország energiapiacán: az új blokk a becslések szerint a szlovák éves villamosenergia-szükséglet mintegy 13 százalékát fedezheti.

Mint a Világgazdaság oldalán bemutattuk, a kapacitás bővülésével Szlovákia hamarosan nettó villamosenergia-exportőrré is válhat. A nukleáris energia súlya pedig rendkívül magasra emelkedhet:

 a teljes villamosenergia-termelésen belül az atomenergia aránya a franciaországinál is magasabb, mintegy 77,5 százalékos szintet érhet el.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy Szlovákia hosszú távon biztosan exportőr marad. Az ipari fogyasztás gyors növekedése miatt a jelenlegi többlet idővel eltűnhet, ezért Pozsony már most újabb kapacitásokkal készül.

Magyarország szomszédságában épül az új nukleáris kapacitás

A bohunicei beruházás Magyarország szempontjából sem érdektelen. 

A szlovák és a magyar villamosenergia-rendszer szorosan összekapcsolódik, így az északi szomszéd nukleáris kapacitásának jelentős bővítése a regionális árampiacokra és a határokon átnyúló áramkereskedelemre is hatással lehet.

Ráadásul Szlovákia egyszerre több nukleáris beruházást készít elő. A tervek szerint 2040 körül készülhet el a Jaslovské Bohunice-i új blokk, amelyben a Westinghouse lehet a technológiai partner.

Miközben tehát Magyarország a Paks II. beruházással próbálja hosszú távon növelni nukleáris kapacitását, Szlovákia is nagyszabású atomenergia-programot hajt végre. A két ország így a következő évtizedekben egyre inkább ugyanazon közép-európai nukleáris és villamosenergia-piaci térben lesz jelen.

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atomerőmű
nukleáris kapacitás
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