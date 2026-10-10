Nukleáris nagyhatalommá válik Szlovákia, a franciákat is lenyomják: Fico teljes kontrollt szerzett az új atomerőmű felett – Magyarország számára sem mindegy, mi épül északon
A cseh ČEZ megállapodott Szlovákiával a Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) társaságban meglévő 49 százalékos részesedésének eladásáról – írja az e15 cseh lap. A 189 millió eurós, vagyis mintegy 75 milliárd forintos tranzakcióval a szlovák állam teljes irányítást szerez a Jaslovské Bohunice-i (Jászlóapátszentmihály),új atomerőmű előkészítését végző vállalat felett. A ČEZ részesedését a szlovák állam által ellenőrzött Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) vásárolja meg, amely eddig 51 százalékos tulajdonrésszel rendelkezett a JESS-ben. A tranzakció pénzügyi rendezése a következő napokban várható.
Közel két évtized után kiszáll a ČEZ
A JESS-t még 2009-ben, Robert Fico első kormányzása idején hozta létre közösen a szlovák állam és a ČEZ. A cseh vállalat feladata többek között a nukleáris iparági know-how biztosítása volt, illetve részt vett az új erőmű előkészítésében.
A projekt azóta jelentős előrehaladást ért el. A ČEZ szerint
- elfogadták a megvalósíthatósági tanulmányt,
- megszerezték a kapacitáslekötéshez szükséges tanúsítványokat,
- pozitív környezetvédelmi hatásvizsgálat, vagyis EIA-engedély született,
- valamint az atomtörvény szerinti elhelyezési engedélyt is megszerezték.
A beruházáshoz szükséges területek szintén rendelkezésre állnak, és már megkezdődött a területrendezési döntéshez szükséges eljárás is.
A ČEZ vezérigazgatója, Daniel Beneš szerint a bohunicei helyszín jelenleg Európa egyik, ha nem a legjobban előkészített nukleáris beruházási helyszíne.
„Amikor csaknem 17 évvel ezelőtt létrehoztuk a közös vállalatot, az volt a célunk, hogy előkészítsük a projektet annak érdekében, hogy Szlovákia új atomerőművet építhessen Jaslovské Bohunicében” – mondta Beneš.
A szlovák kormány szerint a ČEZ kivásárlása egyszerűbbé és gyorsabbá teheti a beruházás megvalósítását.
Robert Fico szlovák miniszterelnök a megállapodás aláírása után megköszönte a cseh fél együttműködését, és azt mondta, hogy a teljes állami kontroll lehetővé teszi az új nukleáris blokk építésének felgyorsítását.
A projekt a tervek szerint egy mintegy 1200 megawatt teljesítményű új reaktorblokk megépítését jelenti. A korábbi információk szerint Pozsony fő technológiai partnerként az amerikai Westinghouse-zal számol.
Fico gyorsítaná a projektet, az ellenzék gyanakvó
A ČEZ kivásárlása ugyanakkor politikai vitát is kiváltott Szlovákiában. Az ellenzék szerint Fico azért szorította ki a cseh energetikai vállalatot, hogy a kormány teljes ellenőrzést szerezzen a több milliárd eurós beruházás felett.
A liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) képviselője, Karol Galek, a gazdasági minisztérium korábbi államtitkára szerint a ČEZ részvétele hozzáadott értéket jelentett a projekt számára. A részesedés vételára miatt korábban a szlovák kormányon belül is vita alakult ki.
Egy új értékbecslés végül megerősítette a ČEZ részesedésének korábbi értékelését, így a 189 millió eurós vételár mellett született meg a megállapodás.
A szlovák kormány időközben az új atomerőmű előkészítésének irányítását is átszervezte.
A feladatokat a gazdasági minisztériumtól a nukleáris energetika fejlesztéséért felelős kormánybiztoshoz, illetve a kormányhivatalhoz helyezték át.
Ez tovább erősíti azt a képet, hogy Pozsony stratégiai állami projektként kezeli az új nukleáris kapacitás kiépítését.
A beruházás Szlovákia számára különösen fontos lehet, mivel az ország villamosenergia-igénye a következő évtizedekben várhatóan jelentősen növekszik. Az új, nagy energiaigényű ipari beruházások és a lakossági fogyasztás bővülése miatt egyes előrejelzések szerint 2050-re akár évi 45 terawattórára is emelkedhet a szlovák villamosenergia-felhasználás.
Már most is egyre több áramot termelnek a szlovák atomerőművek
Szlovákia közben már a meglévő nukleáris kapacitásának bővítésénél tart. A mohi atomerőmű negyedik blokkjának elindítása új korszakot nyithat az ország energiapiacán: az új blokk a becslések szerint a szlovák éves villamosenergia-szükséglet mintegy 13 százalékát fedezheti.
Mint a Világgazdaság oldalán bemutattuk, a kapacitás bővülésével Szlovákia hamarosan nettó villamosenergia-exportőrré is válhat. A nukleáris energia súlya pedig rendkívül magasra emelkedhet:
a teljes villamosenergia-termelésen belül az atomenergia aránya a franciaországinál is magasabb, mintegy 77,5 százalékos szintet érhet el.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy Szlovákia hosszú távon biztosan exportőr marad. Az ipari fogyasztás gyors növekedése miatt a jelenlegi többlet idővel eltűnhet, ezért Pozsony már most újabb kapacitásokkal készül.
Magyarország szomszédságában épül az új nukleáris kapacitás
A bohunicei beruházás Magyarország szempontjából sem érdektelen.
A szlovák és a magyar villamosenergia-rendszer szorosan összekapcsolódik, így az északi szomszéd nukleáris kapacitásának jelentős bővítése a regionális árampiacokra és a határokon átnyúló áramkereskedelemre is hatással lehet.
Ráadásul Szlovákia egyszerre több nukleáris beruházást készít elő. A tervek szerint 2040 körül készülhet el a Jaslovské Bohunice-i új blokk, amelyben a Westinghouse lehet a technológiai partner.
Miközben tehát Magyarország a Paks II. beruházással próbálja hosszú távon növelni nukleáris kapacitását, Szlovákia is nagyszabású atomenergia-programot hajt végre. A két ország így a következő évtizedekben egyre inkább ugyanazon közép-európai nukleáris és villamosenergia-piaci térben lesz jelen.