Nukleáris nagyhatalommá válik Szlovákia, a franciákat is lenyomják: Fico teljes kontrollt szerzett az új atomerőmű felett – Magyarország számára sem mindegy, mi épül északon

A cseh ČEZ megállapodott Szlovákiával a Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) társaságban meglévő 49 százalékos részesedésének eladásáról – írja az e15 cseh lap. A 189 millió eurós, vagyis mintegy 75 milliárd forintos tranzakcióval a szlovák állam teljes irányítást szerez a Jaslovské Bohunice-i (Jászlóapátszentmihály),új atomerőmű előkészítését végző vállalat felett. A ČEZ részesedését a szlovák állam által ellenőrzött Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) vásárolja meg, amely eddig 51 százalékos tulajdonrésszel rendelkezett a JESS-ben. A tranzakció pénzügyi rendezése a következő napokban várható.

A szlovákiai Jaslovske Bohunice atomerőmű hűtőtornyai

Fotó: Stefan_Sutka / Shutterstock

Közel két évtized után kiszáll a ČEZ

A JESS-t még 2009-ben, Robert Fico első kormányzása idején hozta létre közösen a szlovák állam és a ČEZ. A cseh vállalat feladata többek között a nukleáris iparági know-how biztosítása volt, illetve részt vett az új erőmű előkészítésében.

A projekt azóta jelentős előrehaladást ért el. A ČEZ szerint

elfogadták a megvalósíthatósági tanulmányt,

megszerezték a kapacitáslekötéshez szükséges tanúsítványokat,

pozitív környezetvédelmi hatásvizsgálat, vagyis EIA-engedély született,

valamint az atomtörvény szerinti elhelyezési engedélyt is megszerezték.

A beruházáshoz szükséges területek szintén rendelkezésre állnak, és már megkezdődött a területrendezési döntéshez szükséges eljárás is.

A ČEZ vezérigazgatója, Daniel Beneš szerint a bohunicei helyszín jelenleg Európa egyik, ha nem a legjobban előkészített nukleáris beruházási helyszíne.

„Amikor csaknem 17 évvel ezelőtt létrehoztuk a közös vállalatot, az volt a célunk, hogy előkészítsük a projektet annak érdekében, hogy Szlovákia új atomerőművet építhessen Jaslovské Bohunicében” – mondta Beneš.

A szlovák kormány szerint a ČEZ kivásárlása egyszerűbbé és gyorsabbá teheti a beruházás megvalósítását.

Robert Fico szlovák miniszterelnök a megállapodás aláírása után megköszönte a cseh fél együttműködését, és azt mondta, hogy a teljes állami kontroll lehetővé teszi az új nukleáris blokk építésének felgyorsítását.