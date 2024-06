Foci-Eb 2024: az angol válogatott továbbjuttathatja este a magyar csapatot

A magyar válogatott nyolcaddöntőbe jutása szempontjából fontos mérkőzést is rendeznek kedd este a németországi labdarúgó Európa-bajnokság C csoportjának zárókörében. A D csoportban három csapat is a továbbjutásért küzd kilenc órától. Azzal, hogy tegnap este Olaszország döntetlent játszott Horvátország ellen, a magyar válogatott továbbjutásához elég az angol győzelem.