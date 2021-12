Jönnek a brazilok? Az európai szövetség, az UEFA a jövőben bevonná a Nemzetek Ligája-sorozatba a dél-amerikai szövetség (CONMEBOL) csapatait is. A két szervezet tárgyalásokat folytat az együttműködésről – ezzel is közvetítve a nemzetközi szövetség (FIFA) felé véleményüket a kétévenkénti vb-rendezésről. Az UEFA és a CONMEBOL együttműködési megállapodást írt alá arról, hogy nem támogatja Gianni Infantino FIFA-elnök nagyszabású, a versenynaptár megreformálásáról szóló tervét. Azt is közölték, hogy még nem született konkrét döntés az összevont Nemzetek Ligájáról. A sajtó szerint ugyanakkor – amennyiben sikerül megegyezni – a tíz dél-amerikai válogatott 2024-től csatlakozhatna az NL-hez. A terv az, hogy a hat legjobb csapat az A divízióba kerülne, köztük a brazilok, az argentinok, a maradék négy pedig a B divízióba. A két szervezet azt is bejelentette, hogy június 1-jén Londonban megrendezi a „döntő döntőt” (Finalissima), az Európa-bajnok olasz és a Copa América-győztes argentin válogatott összecsapását.