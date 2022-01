Ahogy az várható volt, ezúttal sem telt csendesen a fekete hétfő az Egyesült Államokban. Így nevezik ugyanis az amerikaifoci-liga, az NFL alapszakaszát követő első napot, amelyen a legtöbb vezetőedzőt, illetve csapatvezetőt rúgják ki.

Most is komoly nevek kerültek a munkanélküliek listájára az NFL.com hírei szerint. Talán nem meglepetés, hogy elsőként a Chicago Bears-szel még néhány éve az év edzője díjat is bezsebelő Matt Nagy került lapátra, miután katasztrofális szezont futott jelentősen megerősített csapattal is. Szintén elküldték a csapatigazgató Ryan Pace-t is, aki hiába ügyeskedett jól a draftokon, nem sikerült működőképes csapatot építenie az évek alatt.

Másodikként a Bears divízióriválisánál, a Minnesota Vikingsnél végeztek nagytakarítást.

A vikingek nem sokkal maradtak le a rájátszásról, de így sem tarthatta meg állását a vezetőedző Mike Zimmer és az általános igazgató Rick Spielman sem. Zimmer 2014 éve volt a Vikingsnél, így kijelenthető: véget ért egy korszak a csapat történetében.

Fotó: Stephen Maturen

A legnagyobb meglepetés azonban Miamiban történt. A Miami Dolphins elképesztő hajrával még az utolsó fordulóig versenyben volt a rájátszásért, annak ellenére, hogy a szezon elején még pofozógépnek számított a csapat.

A jó hajrá és a pozitívra mentett mérleg sem volt elég ugyanakkor a folytatáshoz: Brian Flores edző munkásságára nem tartottak tovább igényt a floridai együttesnél.

Az említett csapatokon kívül még két másik franchise-nál is új edzőt keresnek. A Denver Broncos még vasárnap küldte el Vic Fangiót, a Las Vegas Raiderstől pedig októberben mondott le korábbi botrányos levelei miatt Jon Gruden. A csapatot ugyanakkor ügyesen vette át ideiglenes beugróként Rich Bisaccia, aki hétfő hajnalban, meglepetésre rájátszásba vezette a Raiders-t, így az sem lenne meglepő, ha végül megtarthatná az állást jövőre is.