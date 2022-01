Kívül-belül lenyűgöző látványt nyújt a budapesti MVM Dome, a Népligetbe érkezve azt hiheti az ember, hogy a New York-i Madison Square Gardenbe vagy éppen a Los Angeles-i Staples Centerbe csöppent. A multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési (BMSK) Zrt. beruházásában, a Market Építő Zrt. generálkivitelezésében épült fel. A 100 milliárd forintos projekt keretében két évvel ezelőtt kezdődött meg a 20 022 fős befogadóképességű létesítmény építése 50 ezer négyzetméteres alapterületen. Foghíjas lelátótól egy pillanatig sem kellett tartani: sokan már tavaly februárban megvásárolták a bérletüket, de napijegyeket is lehetett kapni, a megnyitóra 7900 forinttól lehetett bejutni.

Hiába az impozáns környezet, az ultramodern fény- és hangeffektek, a nap végén mindez csak a keret, a tartalom változatlanul az eredmény, amely a mérkőzésen születik.

Márpedig a Szlovákiával közös rendezésű Európa-bajnokság nyitómeccsén, a több mint 20 ezer hazai szurkoló buzdítása ellenére a magyar férfi-kézilabdaválogatott nagy meglepetésre 31–28-ra kikapott az esélytelenek nyugalmával kiálló Hollandiától. Értelemszerűen egy szurkoló sem raktározza el kárpótlásként, hogy milyen színpompás megnyitóban volt része a kétszer 30 perces küzdelem előtt.

Pedig a bemutatásnál még elszántnak tűntek a fiúk, de aztán csak futottak az eredmény után, egyszer sem vezettek a németalföldiekkel szemben. A csapatkapitány Mikler Roland adós maradt a védésekkel, már a nyolcadik percben cserét kért, az első számú átlövő, a balkezes Máthé Dominik is heteseket hibázott, labdákat adott el, de a legnagyobb baj az volt, hogy átjáróházzá vált a védelem. Lékai Máté egyéni villanásain túl jóformán csak a cserekapus Székely Mártont lehetett dicsérni, akár súlyosabb vereség is lehetett volna a vége.

Színes esti kivilágításban a Budapest-Népliget autóbusz-pályaudvar szomszédságában felépült MVM Dome (Budapesti Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok).Fotó: Róka László / MTI

A rossz kezdés után nem volt túl sok ideje a sebeket nyalogatni Gulyás István csapatának, vasárnap este Portugália ellen mindenképpen győzni kellett, hogy életben maradjanak a továbbjutási esélyek. Az MVM Dome ugyanúgy piros-fehér-zöldbe borult, a drukkerek ismét megtöltötték a nézőteret, a fogadkozások ellenére azonban megint idegesen, sok hibával kezdtek a magyarok. Bár így is vezettek két-három góllal a mieink, az első félidő végére hátrányba kerültek (14-15), a térfélcsere után azonban megemberelték magukat.

Noha támadásban és védekezésben is voltak hibák, végre jöttek az egyéni extrák: Lékai mellett Máthé is remekelt, Szita Zoltán ugyancsak megtalálta a lövőtávolságot, a derékbántalmai miatt pihentetett Bánhidi Bence távollétében pedig Petar Topic is odatette magát. A gólvonalon ugyanúgy biztos pont volt Székely, mindez összességében mégis csak arra volt elég, hogy az utolsó percben 30-30-nál a győzelemért támadhassunk. Ezúttal viszont a magyar ostor csattant a végén: Máthé Dominik az utolsó másodpercekben bombagóllal nyerte meg a meccset a szaggatott vonalról (31-30). Mivel a nap másik mérkőzésén Izland 29-28-ra verte Hollandiát, a magyar válogatott úgy juthat biztosan tovább, ha legalább két góllal felülmúlja a szigetországiakat.

Örülök, hogy a csapatunk nyugodtabban játszott, felszabadultabban tudtunk kézilabdázni, remélem, sok tartalék van még bennünk. A legnagyobb boldogság számunkra az, hogy örömöt szereztünk a szurkolóinknak” – mondta a mérkőzés után Gulyás István szövetségi kapitány. A szakvezető felidézte: az utolsó időkérésnél Lékai Máté mondta, hogy mit játsszanak a hátralévő másodpercekben, ezzel megkönnyítette a szakmai stáb dolgát, és jól döntött, Máthé Dominik pedig pontosan érkezett. A PSG-be tartó jobbátlövő a mindent eldöntő góllal a mérkőzés legjobbjának járó díjat is hazavihette. Máthé Dominik szerint azonban nagymértékben Székely Mártonnak köszönhető a győzelem, de fontos volt az is, hogy a második félidőben fel tudták venni a harcot a portugálok hét a hat elleni játékával. „Hálás vagyok, hogy a végén a fiúk bíztak bennem, és rám játszották ki a helyzetet

– tette hozzá.

Nem tetszik mindenkinek

Budapest mellett a magyar–szlovák Eb-n Debrecen és Szeged a további hazai helyszín, a Tisza partján pedig a franciák és a szerbek is panaszkodtak a körülményekre. Leginkább arra, hogy a szállodájukban nem különítették el őket a turistáktól, panaszaik szerint még az elszigetelt étkeztetésük sincs megoldva. A rendezők úgy reagáltak a kritikára, hogy az Eb-t az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) előírásainak maradéktalan betartásával, velük közösen szervezik.

Minden részt vevő ország delegációja már ősszel is bejárta a négycsillagos szállodákat, azóta semmilyen kifogást nem emeltek. Mindemellett a hatályos jogszabályokat és az EHF által előírt Covid-protokollt mindenki megismerte és be is tartja a rendező országokban

– közölte a szervezőbizottság.