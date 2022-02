A sportszakmai sikeren túl az állami jutalmak összege miatt pénzügyileg sem elhanyagolható egy olimpiai bajnok megbecsültsége Magyarországon. Ebből a megközelítésből tekinthető kasszasikernek a pekingi téli olimpián remeklő Liu Shaoang szereplése, aki

eddig 128,5 millió forintot halmozott fel a jégen elért eredményeivel.

Kezdetnek az ötkarikás játékok első napján bronzérmes lett a 23 éves rövidpályás gyorskorcsolyázó a 2000 méteres vegyes váltó tagjaként, ami 28,5 millió forintot hozott a konyhára. Mivel a vonatkozó kormányhatározat nem tesz különbséget a csapatban, illetve egyéniben elért sikerek között, ugyanennyit ér az 1000 méteres döntő harmadik helye. Emlékezhetünk, ebben a versenyszámban percekig olimpiai bajnoknak érezhette magát Shaoang bátyja, Liu Shaolin Sándor, a zsűri azonban a felvételeket elemezve utólag kizárta, és riválisát, a kínai Zsen Ce-vejt hozta ki győztesnek.

Liu Shaoang Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

A folytatásban a leghosszabb egyéni távon, 1500 méteren, amely nem tartozik a Liu fivérek kedvencei közé, kisebb meglepetésre mindketten bejutottak a döntőbe, végül Shaoang negyedik lett, Shaolin Sándor pedig hatodik. Márpedig az előbbi helyezés is 21,5 millió forint állami jutalmat von maga után. Ahogy a mondás tartja, evés közben jön meg az étvágy, ezért is volt kisebb csalódás, hogy egy rossz váltás miatt címvédőként lemaradt a fináléról az 5000 méteres váltó. A B-döntőben azonban lehet még javítani, s az ott elért eredmények tovább növelhetik a jutalom összegét. Mindezek után az 500 méteres sprintszámban tette fel a koronát addigi teljesítményére Liu Shaoang. A szám világbajnokaként rajt-cél győzelmet aratott az ötfős fináléban, amelyben az orosz Konsztantyin Ivlijev lett mögötte az ezüst-, a kanadai Steven Dubois pedig a bronzérmes. Ez az első hely azért történelmi, mert Magyarország első egyéni aranyérme a téli olimpiákon, egyszersmind 50 millió forinttal hizlalja a klasszis sportoló bankszámláját.

„Visszanézve a felvételeket, úgy látom, már-már félelmetesen higgadt és nyugodt voltam” – állapította meg online sajtótájékoztatóján Liu Shaoang. Felidézte: egy taktika volt az, hogy az élre áll, és levezeti a futamot az elejétől a végéig. Arról, hogy mit érzékelt a mögötte történtekből, azt mondta, tudta, hogy az Európa-bajnok orosz Konsztantyin Ivlijev le tudja rajtolni a beljebbről rajtoló kazah Abzal Azsgalijevet, de úgy gondolta, ha mögéje is kerül, akkor sem fogja őt megelőzni. „A végéig éreztem az oroszt, a sebességét, de úgy gondoltam, nem fog megelőzni, nem fog butaságot csinálni, mert még fiatal és az ezüstnek is örül. Az első két kört próbáltam meghúzni, utána pedig egy kicsit védekezni” – elevenítette fel.

Szóba került az elődöntője is, melyből a címvédő, világcsúcstartó kínai Vu Ta-csing és az 1500-on győztes dél-koreai Hvang Te Hon nem jutott tovább. „Éreztem, hogy nekik nem volt meg az a mozgásuk, ami nekem megvolt. Láttam, hogy nincsenek formában, amikor odaálltam az elődöntőhöz, egyáltalán nem aggódtam” – árulta el. Arról is beszélt Liu Shaoang, hogy célba érése után nem sok reakciót mutatott. „Úgy keltem fel, hogy olimpiai bajnok leszek, lehet, hogy ez vett el egy kicsit az érzésből. Nem is tudtam, mit szoktak ilyenkor érezni az emberek” – igyekezett magyarázattal szolgálni. Arra a kérdésre, hogy mennyire volt speciális apja hazájában versenyezni, úgy reagált, csodálatos, hogy testvérével együtt mennyien szeretik és támogatják őket Kínában. Elmondta, hogy amikor kirakott egy kínai olimpiai bajnokkal készült fotót a közösségi oldalára, pár nap alatt 30 millió megtekintése volt.