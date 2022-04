Saját apját lopta meg a korábbi amerikaifutballista Vince Wilfork fia. A New England Patriots és a Houston Texans legendás védőfalembere kétszer is Super Bowl-t nyert a profi amerikaifutball-ligában (NFL), az ezekért járó bajnoki gyűrűket lovasította meg többek között más ereklyékkel együtt csemetéje, D'Aundre Holmes-Wilfork, akinek feltett szándéka volt eladni őket a feketepiacon.

A fiatal férfit tavaly tartóztatták le, de addigra a 300 ezer dollárt érő relikviák egy részét már pénzzé tette.

Fotó: MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images

A két bajnoki gyűrűért például 62 ezer dollárt fizettek a vevők, de ezeket azóta visszaszolgáltatták a jogos tulajdonosnak, aki eleinte azt hitte, csak véletlen elpakolta őket valahová.

Holmes-Wilfork most állt bíróság elé az ügyben a New York Post tudósítása szerint, ahol bűnösnek vallotta magát. Tettéért közmunkára ítélték, de egyben öt év próbára is bocsátották.

Fotó: Boston Globe

A 24 éves férfinak nem ez az első összetűzése a törvénnyel. 2016-ban kivágták a Houston Egyetem focicsapatából, miután drogot találtak nála. A mostani ügy viszont a védője szerint felnyitotta D'Aundre szemét és állítólag azóta sikerült rendezni zűrös viszonyát is édesapjával, aki megbocsátott neki.