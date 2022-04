A futball elsöprő népszerűsége a sportok között vitathatatlan, a klubok és a nemzetek versengése pedig párbeszédet és újításokat kíván. Célja a hatékonyság, az eredményesség növelése, ezért a labdarúgók képzésének egyik sarkalatos pontja a tehetséggondozás. Ebben kulcsszerepet játszik a kognitív képességek fejlesztése, amelyre hatékony és innovatív megoldást kínál egy új magyar rendszer.

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

Mi a legnagyobb kihívás a ifjú labdarúgók fejlesztésében?



A labdarúgóképzésben bizonyos képességek hatékonyabban fejleszthetők célzott feladatokkal, mint játékkal. Ezt nyújtja a CogniCone, ami egy magyar eszköz, a hozzá tartozó módszertannal és főként a 6-13 éves korosztálynak segít megszerezni azokat a készségeket és képességeket, amelyek később nélkülözhetetlenek egy nemzetközi élvonalba tartozó játékosoknak.

A fociban az egyik elsődleges készség a tájékozódás, a helyes fejorientáció. Lényege, hogy a játékos ismerje saját pozícióját a pályán, miközben pontosan tudja, hol helyezkednek el társai és ellenfelei. Feltétele a helyes döntéshozatalnak, valamint elősegíti, hogy a sportoló a labdavezetésben, a passzjátékban és a gólszerzésben is sikeresebb legyen, ráadásul a pályán aktívabb kommunikációra is sarkall

– mondja Farkas Gábor, a CogniCone szakmai képviselője.

Már hatévesen elmélyíthető az a képesség, hogy a játékos kontroll alatt tartja a labdát és a külső ingereket, vagyis együtt látja azokat. Ha ebben a korban hiányos az erre irányuló edzésterv, vagy nem használnak olyan eszközt, ami fejleszti a tájékozódásnak ezt a fajtáját, esetleg nem a megfelelő eszközt használják hozzá, akkor később sokkal nehezebb korrigálni a berögződéseket. Ilyen például a labdára irányuló folyamatos fókusz, aminek leépítését már gyerekkorban el kell kezdeni.

A magyar innováció, amely forradalmasítja a képzést

A speciális edzéstan és eszköz fejleszti a kognitív képességeket, elősegíti a periférikus látómező kialakulását, a megfelelő döntéshozatalt, az időben felvett megfelelő testtartást, amelyek együtt eredményesebbé teszik a játékosokat. A CogniCone olyan készségek fejlesztésében is szerepet játszik, mint a reakciógyorsaság, a 360 fokos tájékozódási képesség és térlátás, amelyek az élet egyéb területein is jól hasznosíthatók.

A kiscsoportos és csapat edzések során használt innovatív eszköz a pályán mellmagasságban, tetszés szerint elhelyezett világító testekből áll. Ezek rendszeresen kiadott impulzusokkal irányítják a feladatot végzőket és teszik egyben játékossá az edzést.

Az eszközt és módszert kedvelik a referenciacsoportokba tartozó gyerekek és szüleik is, a változásra nyitott edzők pedig a teljesítmény gyors és látványos javulásáról számolnak be azoknál, akiknek edzésébe beépítették a rendszer használatát.

Lecsapott a Lyon Horváth Petrára Fotó: CogniCone

Az innováció eredményességét egy hazai sikertörténet is mutatja. Horváth Petra alig 13 évesen lett az Olympique Lyon futballistája, ahol egyedülálló módon, jelenleg is korosztálya fiúcsapatában játszik. Korábban rendszeresen részt vett CogniCone edzéseken, eredményeihez ez a módszer is hozzájárult.

Horváth Petra példája mutatja, hogy speciális készségeket fejlesztő gyakorlás szükséges ahhoz, hogy kiemelkedő képességű játékos váljon valakiből.

Az eredmények a futballon kívül más sportágakban is megjelentek, például CogniCone-t alkalmaz a Soproni Darazsak Kosárlabda Akadémia is. A nemzetközi sportélet is felfigyelt már a magyar innovációra, ezt használják utánpótlásképzéshez az angol Premier League-ben szereplő West Ham Unitednél, valamint neves portugál csapatoknál is.