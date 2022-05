Magyarország megpályázza a 2036-os nyári olimpia megrendezését, erről a szándékról a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) beszélt szombati közgyűlésén.

A hírportál emlékeztet: a 2024-es ötkarikás játékoknak Párizs, a 2028-asnak Los Angeles, a 2032-es seregszemlének pedig az ausztráliai Brisbane ad otthont. A számítások szerint a 2036-os olimpiát ismét egy európai ország rendezheti meg, így Magyarország erre nyújtja majd be pályázatát.

Az Index arról értesült, hogy Gyulay Zsolt, a MOB megválasztott elnöke is e forgatókönyvvel számol, egyúttal elmondta, hogy "Magyarország erkölcsi kötelessége, hogy erre beadja a pályázatát."

Módosították a MOB alapszabályát a szombati közgyűlésen

Az MTI beszámolója szerint a MOB szombati évi rendes közgyűlésen 40 igen, egy nem szavazat és egy tartózkodás mellett módosították a szervezet alapszabályát. Gyulay Zsolt elmondta, hogy az alapszabály-módosítás fő célja a tagság körének bővítése, valamint a delegálási rendszer visszaállítása.

Hozzátette: a delegáló szervezetek köre kibővül, ezentúl nem kizárólag a sportszövetségek jogosultak tagokat küldeni, hanem az olimpiai mozgalomban jelentős szerepet betöltő egyéb szervezetek is.

Szabó Tünde sportért felelős volt államtitkár a közgyűlés elején bejelentette, hogy a jövőben kormánybiztosként és országgyűlési képviselőként folytatja munkáját, az államtitkári teendőket pedig Schmidt Ádám veszi át, aki külföldi útja miatt nem volt ott a közgyűlésen.

Samaranch biztatta Magyarországot

Juan Antonio Samaranch szerint Magyarországnak meg kellene céloznia a nyári ötkarikás játékok megrendezését. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) alelnöke erről május elején, budapesti látogatásán beszélt. A MOB honlapjának nyilatkozva úgy fogalmazott: jól látható, felfelé ívelő görbén halad a Magyar Olimpiai Bizottság, ami abból is érzékelhető, hogy nagyon sok új sportlétesítmény épül Magyarországon.

Kevés olyan ország van, ahol ennyire lelkiismeretesen viselik az olimpiai mozgalom gondját. Most már csak egyetlen dolog van hátra: célozzák meg az olimpiai rendezést. Önökben megvan ehhez a szenvedély, a tapasztalat, a megfelelő sportdiplomácia, és a kormányzás is sport-vezérelt

– magyarázta a spanyol sportvezető, a NOB néhai elnökének fia.

Ezek az országok pályázhatnak még a 2036-os olimpiára

A 2036-os ötkarikás nyári játékok helyszínéről a NOB szakbizottsága dönt majd, amelynek elnöke Kolinda Grabar-Kitarović, korábbi horvát elnök lesz, akit 2020-ban választottak meg a bizottság Horvátországot képviselő tagjává. A bizottságot 2019-ben hozták létre, amikor eltörölték azt a szabályt, hogy az olimpia előtt 7 évvel ki kell választani a rendező országot, valamint lehetővé tették, hogy a játékok rendezője ne csak egy város, illetve ország lehessen, hanem akár városok szövetsége is.

A 2036-os olimpiára a 2032-es ötkarikás játékok megrendezésétől elesett országok közül várhatóan többen is pályáznak, mint például Dél-Afrika, Indonézia, vagy Törökország, de rajtuk kívül is vannak már jelentkezők, mint Egyiptom, India, Anglia, Olaszország, de a korábbi tervek szerint Oroszország valamint Ukrajna is. Felmerült egy német-izraeli közös pályázat is, hiszen 2036-ban lesz az 1936-os berlini olimpia századik évfordulója.