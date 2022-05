A Nemzetközi Teqball Szövetség diplomáciai kapcsolatokért felelős vezetője elmondta, hogy Lengyelországban és Brazíliában hatalmas népszerűségnek örvend a játék, de például Dzsibutiban is minden kulturális és szabadidő központ rendelkezik teqball asztallal. Murányi Gergely elmondta, hogy nem csak az egyes országok, hanem a labdarúgás legnagyobb sztárjai is sorban állnak, hogy saját teqball asztalokat szerezhessenek. Példának hozta fel Philippe Coutinho brazil válogatott sztárjátékost, aki személyesen kereste fel a Teqball Kft.-t, hogy hogyan tudna saját asztalt szerezni. Nem csak a játékosok, a csapatok is rajonganak a játékért, a londoni Arsenal például több asztalt is vásárolt az edzőközpontjába, amit a játékosok aktívan használnak a napi felkészülésük során.

Ronaldinho teqballt játszik egy 2019-es rendezvényen. Fotó: Xinhua via AFP

A teqball ott volt már a legutóbbi Európa Játékokon, és az Ázsiai Játékok, valamint az Ázsiai Strandjátékok programjában is szerepelt, de ezek a rendezvények végül elmaradtak a koronavírus-járvány miatt. Murányi Gergely elmondta, hogy reális cél lett a sport életében az olimpiai szereplés, a 2028-as Los Angeles-i játékokon.

Fotó: NurPhoto via AFP

Murányi Gergely arról is beszélt, hogy a teqball-élményt mindenki számára elérhetővé kívánják tenni. Nem kell megvásárolni egy asztalt, ha valaki játszani szeretne, hiszen országszerte számos közterületen ki vannak helyezve teqball asztalok, amiket bárki szabadon használhat. A közösség pedig kreatív módokon használja ezeket a játékszereket. Azt el kell ismerni, hogy a teqball egy olyan labdajáték, amihez szükség van némi ügyességre, hiszen mégis csak lábbal kell játszani. Azonban azt lehet látni, hogy akikhez a labdarúgás nem áll annyira közel is megtalálják a számításukat az asztaloknál és ötvözik a teqballt más labdajátékokkal. Ki kell emelni, hogy ezek az asztalok könnyedén használhatók mozgássérülteknek is. Jellemzővé vált, hogy sokan kihasználják az asztalok lekerekített formáját, aminek köszönhetően például a pingponglabda nem ragad az asztal közepére.

Fotó: Péller András / VG

A teqballt nem csak egy játéknak, hanem hungarikumnak is szánják a megalkotói. A cél az, hogy amikor egy olimpián a magyar közönség meglátja a játékot büszkének érezhesse magát, hogy egy igazán magyar vívmány jelent meg a versenyen. Az eddigi versenyek és bajnokságok tapasztalatai azt mutatják, hogy a magyarok uralják egyelőre a játékot. Ennek ellenére a legutóbbi világbajnokságon a férfi párosban már született egy szerb első hely, illetve a brazilok és a lengyelek is folyamatosan zárkóznak fel a magyarok mögé. Murányi Gergely elmondta, hogy az igazi izgalmak akkor jönnek majd el, amikor az ázsiai országokban is elterjed a teqball. Példaként hozta fel a sepak takraw nevű labdajátékot, ami egy a teqballhoz hasonló sport, amiben rendkívül látványos, akrobatikus mozdulatokat csempésznek a játékosok a meccsekbe. Amikor az ilyen trükkök is megjelennek a teqballban, akkor tényleg valami különlegesre számíthatunk majd.