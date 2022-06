Egyik ámulatból estünk a másikba: Magyarország hatvan év után újra legyőzte (1-0) tétmérkőzésen a 22 találkozó óta veretlen Angliát a Nemzetek Ligája elit csoportjában, és mivel néhány órával később az olaszok és a németek 1-1-et játszottak egymással Bolognában, az első játéknap után Marco Rossi csapata állt a csoport élén.

Orbán Viktor miniszterelnök egy korábbi mondatát idézve azt írta a közösségi oldalán, hogy ez a diadal talán még a Holdról is látszik, Novák Katalin köztársasági elnök pedig azt emelte ki, hogy a csodálatos győzelem – június 4-én – a nemzeti összetartozás napján született.

Nem csak a stadion kapui maradtak zárva (legalábbis a felnőttek előtt), de Gulácsié is

– utalt arra az államfő, hogy ezúttal a védelmünk is szilárd lábakon állt.

Azt nem tudni, látszódott-e a Holdról a történelmi siker, mindenesetre a BBC tudósítója sem ment el szó nélkül amellett, hogy a magyarok sokkal frissebbnek és kreatívabbnak tűntek, különösen Nagy Zsolt, a győztes gólt szerző Szoboszlai Dominik és Loic Nego. A tekintélyes lap szerint az angolokból ezúttal hiányzott a tűz, de ez nem meglepő annak tükrében, hogy például Trent Alexander-Arnold egy héttel korábban a Liverpoollal még Bajnokok Ligája-döntőt játszott a Real Madrid ellen.

A győztes tizenegyesgólt megelőző ütközésre utalva – amikor Reece James fellökte Nagy Zsoltot – a The Guardian megjegyezte, hogy ennél kisebb szabálytalanságért nem sokszor adnak büntetőt, de a döntés helyes volt, és Szoboszlai Dominik hidegvérrel lőtt a kapuba.

Összességében Magyarország volt a jobb csapat, fölényesebben is nyerhetett volna, ha Schäfer András nem hibázza el a mérkőzés ziccerét.

A The Sun hasábjain Lions Tamed, Megszelídített oroszlánok címmel jelent meg beszámoló, a népszerű bulvárlap szerint Anglia egy tizenegyessel fizetett azért, hogy a játékosok úgy játszottak, mint a gyerekek. A The Daily Mail továbbment: ha Gareth Southgate tanítványai így játszanak a katari világbajnokságon is, akkor már egy korai géppel mehetnek haza.

Az erős kezdés után nem kell félniük a túlerőtől Szoboszlai Dominikéknak.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A nagy siker után is megőrizte azonban a hidegvérét Marco Rossi, aki gratulált a játékosoknak, de már a magyar–angol lefújása után figyelmeztetett: nincs idő ünnepelni, hiszen három nap múlva Olaszországban játszunk.

Nyerhetünk vagy kikaphatunk, játszhatunk jól vagy rosszabbul, de nem félünk senkitől

– értékelt a magyar válogatottat 2018 nyara óta irányító olasz szakember. Hozzátette: megszereztük a három pontot, amit nem sokan jósoltak a Nemzetek Ligája kezdete előtt. „Nagyon szervezettek voltunk, gyakorlatilag tökéletesen követtük a taktikát, látszódott az akarás. Ez az áldozatvállalás az akarat győzelme, csapatként játszottak a fiúk. A magyar válogatott most már csapat, amelynek játékosai teljes szívvel játszanak" – zárta szavait a kapitány.

A szakmai stáb első emberéhez hasonlóan Szalai Ádám csapatkapitány is hangsúlyozta, hogy a lelátókat megtöltő gyerekek miatt is különösen fontos volt a jó játék és az eredmény, hiszen sokan példaképnek tartják a válogatott játékosokat, felnéznek rájuk. Való igaz, a Puskás Arénába lépve hamar egyértelművé vált, hogy hálásabb dolog így zárt kapus meccset rendezni, mintha a járványhelyzet miatt egyáltalán nem lehetnek nézők: a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) által kínált lehetőséggel élve 35 ezer gyerekszurkoló foglalt helyet a lelátón – 3500 felnőtt kísérő társaságában. A nézőtéren nagyszerű hangulatot teremtettek a diákok, és a pályán látottakra sem lehetett panasz: egy pillanatig sem látszott a nagyságrendnyi különbség, pedig a magyar keret értéke mindössze 112 millió euró volt, az angolé pedig 1,3 milliárd.

A Szoboszlai Dominik 66. percben értékesített tizenegyesével behúzott győzelem után az 555 millió euróra taksált olaszoktól sem kell félni ma este Cesenában, de ugyanez igaz a papíron 803 millió eurót érő németekre, akik szombaton látogatnak Budapestre. Az MLSZ biztosan több százmillió forintos bevételtől esett el, hiszen a szövetségnél, ha arra módjuk lett volna, Anglia ellen a magyar–némethez hasonló jegyárakkal készültek volna. Márpedig azon a találkozón már most garantált a telt ház, ami több mint 60 ezer nézőt feltételez, miután nemcsak az 5 és a 10, hanem a 20 ezer forintos belépők is hamar gazdára találtak.

Pénzben azonban aligha mérhető ez a siker, igaz, olyan formában mégis forintosítható lehet, ha a piacképes magyar játékosok közül néhányan úgy lépnek magasabb szintre a klubkarrierjükben, hogy ahhoz ez a mérkőzés is hozzájárul. Ebből a szempontból a török Fenerbahcét erősítő védőnk, Szalai Attila neve hangzik el a leggyakrabban. Korábban már a Chelsea-vel is összeboronálták, azok a pletykák azonban egyelőre nem igazolódtak be, amelyek szerint a londoni kékek a 24 éves magyar hátvéddel pótolnák a Real Madridba igazoló Antonio Rüdigert.

Angliából hírbe hozták Szalait a Nottingham Foresttel és a Newcastle-lel is, és állítólag a spanyol Sevilla is érdeklődik iránta. Szabados Gábor sportközgazdász szerint a 23-24 éves vagy fiatalabb játékosoknak van igazán nagy esélyük versenyképesebb klubba, bajnokságba kerülni, értük akár 8-10 millió eurót is kifizethetnek. A szakember szerint a magyarok jó játéka más, a hazai bajnokságban szereplő labdarúgókra is ráirányíthatja a figyelmet.