A magyar nemzeti tizenegy a Nemzetek Ligája halálcsoportjába került Németországgal, Olaszországgal és Angliával. A kvartettben a négyszeres világbajnok németek mellett a friss Európa-bajnok Olaszország és az európai ezüstérmes Anglia mellett senki sem számított rá, hogy a magyar csapatnak sok babér teremne, végül azonban mindenkire rácáfolt a válogatottunk. A mérkőzés sorozatot Anglia 1-0-ás legyőzésével kezdték a magyarok, amit egy 2-1-es vereség követett az olaszokkal szemben. A németekkel pontosztozkodás történt, a sorozatot pedig az angliai visszavágón elért 0-4-ás történelmi győzelemmel zárta a csapat.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A Nemzetek Ligája C csoportját mindezek után a magyar válogatott vezeti 7 ponttal. A második helyen áll Németország 6 ponttal, majd Olaszország 5 ponttal és a sort Anglia zárja mindössze kettő ponttal.

A bravúros szereplésnek a FIFA-világranglistáján is meglátszik az eredménye.

A korábbi 40. helyről a 37. pozícióba lépett elő a magyar nemzeti csapat.

Ahogyan arról már korábban írtunk egy másik ranglistán, az eloratings.com összeállításában a magyar válogatott a 21. helyet foglalja el a Nemzetek Ligája meccsek után. A két oldal számítási algoritmusa abban tér el, hogy a FIFA kizárólag a győzelmeket és verségeket veszi alapul a lista összeállításakor, az eloratings viszont azt is számításba veszi, hogy az adott csapat erősebb, vagy gyengébb ellenféllel szemben ért el győzelmet. Ezt a rangsorolási módszert eredetileg a sakkozók osztályozásához találták ki, de azóta több más sportágban is használják. Tekintettel arra, hogy a C csoportban milyen nagy presztizsű válogatottakat utasított maga mögé a magyar tizenegy érthető, hogy az elo listáján jóval magasabb helyre kerülhetett.

A FIFA világranglista csúcsán jelenleg a Brazil válogatott foglal helyet. Őket követi sorban Belgium, Argentína, Franciaország, az ötödik helyen pedig Anglia áll.