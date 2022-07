Talán csak kevesen tudják, de sok szálon kötődsz Magyarországhoz, hiszen a feleséged innen származik, ráadásul a hamarosan megszülető gyermeked félig magyar lesz. Most lehetőséged van rá, hogy az első világbajnoki címedet itt szerezd meg. Hogy érzel ezzel kapcsolatban?

Teljes mértékben felkészültem és alig tudom kivárni, hogy végre a medencébe ugorhassunk holnap. Egy álmom válna valóra, ha a Margit-szigeten válhatnék világbajnokká. Ezt csak fokozza, hogy ez a feleségem országa, így az egész még sokkal különlegesebb.

Nem először jársz itt Budapesten, volt már itt néhány izgalmas mérkőzésed és a magánéleted is részben ide köt. Mit gondolsz a városról?

Imádom ezt a várost. Sokszor jártam már itt és úgy érzem többé-kevésbé ismerem is Budapestet. Viszont a jóból a sok soha nem elég, így még sokszor fogok ide jönni. Azért is oda vagyok Budapestért, hiszen a szülővárosomra, Sevillara emlékeztet, a várost ketté szelő folyóval. Természetesen a karrierem miatt is emlékezetes nekem ez a hely, hiszen volt itt néhány nagy meccsünk, például a 2020-as férfi vízilabda Európa-bajnokság döntője, amit a Duna Arénában játszottunk. Azt a meccset végül a magyar válogatott nyerte.

Mit gondolsz a magyar vízilabdáról és a válogatottunkról? A csapatunk 1986 óta nem ért el a mostaninál rosszabb helyezesét, akkor 9. helyen végeztünk. Ismered a magyar csapat tagjait?

A vízilabda az a sport, amiben Magyarország minden bizonnyal a legjobb, ha visszatekintünk az ország eredményeire a múltban. Ehhez még tegyük hozzá az olimpiai eredményeket is. Furcsának tartom, hogy most nem jutottak a legjobb négy közé, de ilyen a sport. Nagyon nehéz minden alkalommal a legjobbak között lenni, ez olyan csapatoknak is kihívás, mint Olaszország, Szerbia, Montenegró, Görögország, Horvátország, vagy például Spanyolország.

Természetesen ismerem a magyar válogatott tagjait, hiszen őket ebben a sportban lehetetlen nem ismerni. Ez ránk azért is igaz, hiszen 2020-ban a döntőben is találkoztunk velük.

Nálunk Magyarországon a sportolóink, amikor hazahoznak egy aranyérmet egy világversenyről, akkor a dicsőség mellett jelentős anyagi támogatást is kapnak. Ez különösen igaz például az olimpiára. Ez hogy működik Spanyolországban?

Szerintem ez minden országban nagyjából hasonlóan működik, bár vannak eltérések. Minden olimpikonnak szüksége van az anyagi támogatásra, hogy elérhesse a dobogó felső fokát, mivel rengeteg munka van a siker mögött. Senki nem tudja nap, mint nap mennyi munka, küzdelem és lemondás van abban, amit csinálunk. Igaz ez a különleges alkalmakra is, amiket nem élvezhetünk ugyan úgy, mint mások. Gyakorlatilag állandóan edzéseink, meccseink és bajnokságaink vannak, amik az ünnepeket is lefedik.

2019 után ismét Olaszországgal találkoztok a döntőben. Hogyan készültök a csapattal erre a meccsre? Itt az ideje revansot venni?

Mentálisan teljesen készen állunk a vasárnapi döntőre, ahogyan készen álltunk a győzelemre az egész bajnokság alatt. Bízom benne, hogy itt az idő, hogy ismét elhozzuk az aranyat Spanyolországnak. Ez nem a bosszúról szól. Az a döntő már évekkel ezelőtt volt és már senki nem adhatja meg nekünk azt az aranyat. Erre a döntőre kell fókuszálnunk. Megérdemeljük ezt a győzelmet!

Az Olaszország-Spanyolország világbajnoki döntő vasárnap 20:00 órától lesz. A olasz válogatott a tornát egy magabiztos győzelemmel kezdte Ausztrália ellen, akiket a negyeddöntőben Magyarország követett. Kiélezett mérkőzésen, mindössze egyetlen góllal ekkor is az olaszok mentek tovább. Ismét egy szoros meccs következett Görögországgal, ami végül döntőt ért Olaszországnak. A spanyol válogatott Montenegrót, majd Horvátországot múlta felül a döntőbe jutásért.