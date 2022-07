A sportvilágban mára elterjedt az a fajta technológia, amellyel különböző adatokat tudhatnak meg az egyes sportolók teljesítményéről. Az angol futballklub, a Manchester City azonban most a szurkolók számára fejleszt ki okossálakat, amellyel nyomon tudják követni a szurkolók biometrikus adatait is – közölte a The Verge.

Az angol sztárcsapat a Ciscóval együttműködve dolgozta ki az okosruhadarab részleteit.

A sálon egy bioszenzor található, amelynek adatai alapján a focimeccs alatti érzelmi változások jobban megérthetők.

A szurkolói kiegészítőn egy EmotiBit érzékelő található, amely a szurkolók nyakán helyezkedik el. A Manchester City termékoldala szerint ez a szenzor képes a pulzus, a hőmérséklet, a gyorsulás és az elektrodermális aktivitás változásának mérésére is. Ezek az érzékelők általában megtalálhatók az összes sportoláshoz ajánlott okoskarkötőben.

Lényegében a klub szeretne számszerűsített adatokat szerezni a szurkolók mozgásáról, pulzusáról és a meccsre adott érzelmi reakciókról.

Felmerülhet a kérdés, hogy valóban szükség van-e ilyen számszerűsített adatokra, hiszen a szurkolók reakcióból elég egyszerűen lehet következtetni arra, hogy mit éreznek, hogyan vélekednek a pályán történtekről. Egyszerűen arról van szó, hogy a modern sportban a csapatok szeretnek kvantitatív módszerekkel dolgozni.

A Manchester City hivatalos álláspontja szerint a jövőben arra fognak törekedni, hogy a kinyert információk segítségével a szurkolók számára élvezetesebb, személyre szabott élményeket biztosíthassanak.

A sálak egyelőre tesztfázisban vannak, csak kiválasztott szurkolók kapják meg ezeket a különleges ajándéktárgyakat. A Reuters értesülései szerint az okossálat az angol klub partneregyesületénél, a New York City FC csapatánál is próbaüzembe helyezhetik. Az összes szurkoló számára csak a következő szezontól lesz elérhető a sál.

A furcsa ötlet több aggályt is felvet. Kell-e tölteni a sálakat? Mosható lesz-e? Hogyan fogja kezelni a klub a rajongók személyes adatait, mindent az adatvédelmi szabályozásoknak megfelelően fog használni?