Hihetetlenül magas összegért kelt el a sporttörténelem egyik legendás relikviája, a Rumble in the Jungle bokszmeccs győztesének járó világbajnoki öv – számolt be róla a CNN.

1974. október 30-án Kinshasában, Zaire (ma Kongói Demokratikus Köztársaság) fővárosában mérkőzött meg két amerikai ökölvívó-fenomén, Muhammad Ali és George Foreman. Az akkori nehézsúlyú világbajnok Foreman, valamint kihívója, a korábbi világbajnok Ali mérkőzésén utóbbi diadalmaskodott kiütéssel a nyolcadik menetben.

A Muhammad Ali által az ikonikus meccsen elhódított WBC világbajnoki övet most árverésre bocsátották, és 6,18 millió dollárért (több mint 2,4 milliárd forint) talált új gazdára. Az aukció nyertese nem más, mint az Indianapolis Colts tulajdonosa, Jim Irsay.

Az NFL-csapat tulajdonosa a Twitteren megerősítette a hírt, hogy immár az ő gyűjteményét gyarapítja az értékes tárgy.

A bokszmeccs több szempontból is emlékezetes maradt. Egyrészt Ali új, korábban soha nem látott technikákat is megvillantott a küzdelem során. Másrészt ez a mérkőzés jelentette számára a visszatérését a profi bokszoláshoz, miután hét évvel korábban megfosztották bokszolói engedélyétől és a Boksz Világszövetség bajnoki címétől, mert megtagadta a bevonulást az amerikai hadsereg kötelékébe, mivel nem volt hajlandó részt venni a vietnámi háborúban.

Az öv először 1988-ban került kalapács alá, amikor Ali néhai edzője, Drew „Bundini” Brown raktárszekrényeinek tartalmát elárverezték. Azóta már többször is gazdát cserélt.

A 6,18 milliós ár a legmagasabb, amit a Heritage Auctions árverésein sport témájú tárgyért valaha fizettek.

Miután több órán át figyelhettük, ahogy két licitáló oda-vissza küzdött az övért, így maga az aukció is méltónak bizonyult a Rumble the Jungle mérkőzéshez – mesélte az árverés kapcsán Chris Ivy, a Heritage sportárverésekért felelős igazgatója a sajtóközleményben.

Fotó: Istvan Bajzat / DPA Picture-Alliance via AFP

Irsay nem először vásárolt Muhammad Ali pályafutásához kötődő relikviát. Gyűjteményének részét képezi többek között az 1965-ös kifutóköpeny, amelyen először bokszolt Muhammad Ali néven a legenda, valamint a Joe Frazier elleni 1975-ös Thrilla in Manila néven elhíresült, szintén ikonikus meccsen viselt cipője is.

Az Indianapolis Colts tulajdonosa milliókat költött saját gyűjteményének összeállítására, amely számos, a sport, a zene, az irodalom és a politika világából származó emléktárgyat tartalmaz.

Az új övvel kibővített gyűjteményt augusztus 2-án Chicagóban, szeptember 9-én pedig Indianapolisban mutatja be a nagyközönségnek.