Egyre nagyobb a botrány a Cincinnatiban zajló rangos nemzetközi teniszversenyen, ahol kivezettek egy ukrán zászlóval csendben üldögélő nőt a két orosz játékos, Anna Kalinszkaja és Anasztaszija Potapova mérkőzéséről. Az üzbegisztáni származású, jelenleg az Egyesült Államokban élő nő nyilván szándékosan látogatott ki éppen a két orosz párharcára, ám nem tartott fel semmiféle feliratot, és nem is szólalt meg, csupán a labdameneteket nézte. A két orosz viszont felváltva panaszkodott a székbírónak emiatt, aki végül megkérte a nőt, hogy távozzon, mert „nem korrekt, hogy itt ül a zászlóval”.

A nő erre azt felelte: nem korrekt megtámadni egy országot.

Fotó: Shutterstock

Nem sokkal később megjelent egy biztonsági őr, aki rendőrséggel fenyegetőzött, majd a nő – mivel hiába magyarázta, hogy nem tesz semmi rosszat, csendben ül –, megunva a közjátékot, kisétált a nézőtérről. Nagyjából fél órával az eset után a büfétől nem messze állította meg a zászlós szurkolót a biztonsági szolgálat vezetője, és a szabálykönyvet lobogtatva közölte, hogy mivel a nőt betakaró zászló nagyobb, mint a legnagyobb megengedett méret, ezért kikísérik az autójához, ha elteszi, anélkül visszajöhet.

A helyszínen dolgozó teniszszakírók azt állítják, ezt a szabályt még sohasem tartatták be a versenyen, nagyobb amerikai és szerb zászlókkal közlekednek a rajongók évről évre, mint amekkora az ukrán volt. A The New York Times újságírója a mérkőzésről tudósítva megjegyezte, amíg a két orosz teniszező nem kezdett el panaszkodni, addig nem tűnt úgy, hogy bárkit is zavarna a zászló mérete.

Két orosz teniszező megérkezik, és megszabják, mit tehetnek az amerikai állampolgárok? Ez nagyon aggasztó. Mi lesz a következő? A ruhákat is levetetik, ha az ukrán zászlót ábrázolják?

– tette fel a kérdést a Local12 riporterének az egyik Ukrajnát támogató nonprofit szervezet vezetője.

A verseny szervezői a WTA-hoz irányították az újságírói megkereséseket, ahonnan nem érkezett válasz, és a sportolók sem akarták kommentálni a történteket.