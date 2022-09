Rekordveszteségről számolt be az olasz Juventus focicsapatot működtető vállalat, ráadásul egyelőre a kilátások sem rózsásak a torinói klubnál, hiszen az elmúlt tíz évben először nem nyert semmilyen trófeát a csapat, és az idei szezonkezdet is meglehetősen gyengére sikeredett. Az együttes mindössze két mérkőzést nyert meg a bajnokságban hét forduló alatt és a Bajnokok Ligájában is két vereséggel kezdtek.

Fotó: Etienne Laurent / MTI

A Reuters hírügynökség adatai szerint a Juve 254 millió eurónyi veszteséget termelt a 2021–22-es pénzügyi év alatt

– amely június 30-ával zárult –, míg a bevételei 7,8 százalékot estek, a működési költségei pedig legalább ugyanennyivel nőttek. Ez a veszteség jócskán meghaladja az egy évvel ezelőttit, amikor 209 millió euró szerepelt ezen a soron.

A Juventus – amely az olasz Agnelli család tulajdonában áll – közleményében a veszteségeket a koronavírus-járvány okozta válsággal magyarázta. Az idei bajnokságban várhatóan több lesz a jegybevétel is, nagyjából 23 millió eurót várnak ebből, de még ez is elmarad a pandámia előtti eladásokhoz képest.

A klubhoz decemberben részvényeladásokból befolyt 400 millió euró legnagyobb részét az adósságok rendezésére fordították, ennek köszönhetően az idén a vezetőség várakozásai szerint javul a pénzügyi helyzetük. A klub jelenlegi tartozása 153 millió euró, szemben a tavalyi 389 millióval.