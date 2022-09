Ez nem az nap, amikor a 34 esztendős Szalai Ádám a lézertechnológiát alkalmazó cégére figyel, Nagytarcsáról azonban minden bizonnyal dupla izgalommal lesik, hogy a válogatottól az olaszok elleni hazai mérkőzésen búcsúzó futballcsatár megismétli-e filmbe illő pénteki lipcsei teljesítményét, ahol a gólja az 1950-es évek óta az első győzelmünket hozta tétmeccsen a németek ellen, és a Nemzetek Ligája csúcsosztályában a csoportelső pozíciójában tartotta a magyar csapatot.

Fotó: Hannibal Hanschke / MTI / EPA

Nem közismert, de 2015 óta a veterán magyar labdarúgó a dinamikusan fejlődő nagytarcsai OLS Omega-Laser-Steeltec Kft. tulajdonosa, és az itt többek közt lézertechnológia segítségével gyártott fém alkatrészekkel mezőgazdasági gépek, klímaberendezések, kapcsolószekrények, sőt jegykiadó terminálok formájában is összeakadhatunk.

A cég tavaly 64 százalékkal növelte az árbevételét, 906 millió forintra, miközben az adózott eredménye majdnem megháromszorozódott, 32 millió forintra. A további erőteljes növekedés minden bizonnyal folytatódik, hiszen az év végén átadják azt az új automata porfestő üzemet, amelynek az építését májusban kezdték el. A beruházás 1700 négyzetméternyi üzemcsarnokot és irodahelyiséget ad hozzá a 2017-ben elkészült 2400 négyzetméteres üzem- és irodaépülethez.

A beüzemelés után a cég honlapja szerint 35 százalékos forgalomnövekedés várható, és 10-12 munkatárssal bővülhet a 32 fős stáb.

Fotó: Ols.hu

Arra nem kell számítani, hogy Szalai a hétfői mérkőzés után lakkcipőre cseréli a csukát, és beül a nagytarcsai irodába, hiszen csak a válogatottbeli szereplését fejezi be. Legalább 2023 nyaráig még minden bizonnyal rúgja a bőrt a svájci FC Basel csapatában, hiszen addig szól a februárban aláírt szerződése, és ha valamikor be is fejezné a labdarúgást, ki tudja, milyen pálya vár a magyar labdarúgás jelenkori legendájára – aki ma várhatóan a válogatottságok számában megelőzi Puskás Ferencet a Puskás Arénában, és utoléri Grosics Gyula rekordját –, a sportban, vagy azon kívül.

Egyelőre azonban mindenki a hétfő este 20.45 körül kezdődő magyar–olasz mérkőzést várja. A sportfogadók – figyelmen kívül hagyva a magyar válogatott menetelését az elmúlt években – a legutóbbi EB-n győztes olaszokat tartják esélyesnek, a Bet365-ön 1,95-ös szorzóval fogadják a sikerüket, a döntetlen szorzója 3,25, a magyar győzelemé 4,2. A német mérkőzés előtt még 9-szeres szorzót is láthattunk a magyar győzelemre, és azok örülhettek nagyon, akik erre fogadtak, a magyarok millióin kívül.