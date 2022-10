Vasárnap rendezték a 250. el Clásicót Spanyolország két legsikeresebb labdarúgóklubja, az FC Barcelona és a Real Madrid között. Az elnevezés eredetileg a két csapat egymás elleni bajnoki mérkőzéseire vonatkozott, ám az egyszerűség kedvéért, illetve a nem elhanyagolható marketingérdekek miatt a nevet kiterjesztették a kupa- és nemzetközi meccseikre is.

A Real Madrid 22 éves brazil balszélsője, Vinícius Júnior 120 millió eurót ér. Fotó: NurPhoto via AFP

A rangadót ezúttal 3–1-re a hazai pályán játszó madridiak nyerték, akiknél az európai futball legfontosabb egyéni trófeájának, az Aranylabdának idei várományosa, a francia Karim Benzema gólja után az uruguayi Federico Valverde, majd a brazil Rodrygo Goes is betalált, míg a vendégeknél csak a spanyol Ferrán Torres volt eredményes.

Az el Clásico népszerűségét jelzi, hogy a Forbes legújabb 50-es listájára mindkét együttes felkerült.

A világhírű amerikai üzleti magazin a rangsorban 13. Realt 5,1, míg a 15. Barcát 5 milliárd dollárra taksálja, azaz a két gárda összecsapásának értéke meghaladja a 10 milliárd dollárt.

A listán a hagyományokhoz híven az amerikaifutball-egyesületek (NFL) dominálnak, az első húszban 13 NFL-csapat található, az éllovas Dallas Cowboys jelenleg 8 milliárd dollárt ér. Érdekesség, hogy az utóbbi évek eredménytelensége ellenére a Manchester United továbbra is benne van a top 20-ban, a háromszoros Bajnokok Ligája-győztes, 20-szoros angol bajnok 4,6 milliárd dolláros értékével a 19.

A Real Madrid és a Barcelona mostani találkozója volt a legdrágább: a mértékadó Transfermarkt a Királyiak játékoskeretét 837,5, a barcelonaiakét 813,7 millió euróban állapította meg. A pályára lépők közül a madridiak 22 éves brazil balszélsője,

Vinícius Júnior 120, a katalánok 19 esztendős spanyol középső középpályása, Pedri 90 millió eurót ér,

csak összehasonlításképpen: a német szakportál a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokság összes játékosának értékét 133,85 millió euróra becsüli.

Gazdasági nehézségei ellenére a Barca több mint 158 millió eurót költött a legutóbbi átigazolási szezonban olyan futballistákra, mint Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessie, Andreas Christensen, Jules Koundé, Marcos Alonso, Héctor Bellerín vagy Pablo Torre, míg a Blancók csak 80 milliót, igaz, azt egyetlen játékosra, a francia Aurélien Tchouamenire.

Újabb 225 millió eurót kért stadionjára a Real Madrid A tervek szerint a felújított stadion évente hozhat ennyivel több pénzt a klubnak.

A fővárosiak otthonául szolgáló Santiago Bernabéu Stadionban az 575 millió euróról 800 millió eurós költségvetésre növelt felújítást követően ez volt az első Klasszikus. Az átépítésre – amely még nem fejeződött be teljesen – azért volt szükség, hogy a létesítmény komfortosabb, fenntarthatóbb és jobban kihasználhatóbb legyen, és a klub növelni tudja vele a bevételét. Florentino Pérez, a madridiak elnöke amúgy itt nem állt volna meg, egy szállodát és egy bevásárlóközpontot is megálmodott a komplexum részeként, amit végül a helyi polgármester, Manuela Carmena megvétózott. A Real a koronavírus-járvány ellenére is pozitív mérleggel zárta az előző, 2021–2022-es idényt:

a pandémia lecsengése után 13 millió eurós profitot regisztrált.

A katalánok eközben 1,255 milliárd eurónyi működési bevétellel számolnak a 2022–2023-as pénzügyi évben,

a tervezett profit pedig 274 millió euró.

Az utóbbi időben meggyengült pénzügyi pozíciójukon a barcelonaiaknak úgy sikerült javítani, hogy egyrészt 500 millió euróért 25 évre eladták a hazai televíziós közvetítési jogaiknak 25 százalékát az amerikai Sixth Street befektetési társaságnak, majd 200 millióért a Barca Studios 49 százalékos részvénycsomagját, később pedig a Spotify-jal kötöttek hosszú távú támogatói szerződést.

A Barcelona 19 esztendős középpályása, Pedri González értékét 90 millió euróra becsülik. Fotó: Jose Breton / AFP

Ha már Spotify: a négyszeres Grammy-díjas kanadai rapper, Drake lett az első, akinél a meghallgatások száma elérte az 50 milliárdot a kereskedelmi zene-streamelő szolgáltatáson, ezért aztán a vasárnapi el Clásicón nem a Spotify, hanem az énekes által alapított lemezkiadó, a Drake OVO Sound logója, egy bagoly szerepelt a Barcelona mezén és bemelegítőpólóján (a Real eközben 120 millió eurót kap sportszergyártójától, a német Adidastól). A zenészről elterjedt, hogy akinek szurkol vagy akivel együtt fotózkodik, vereséget szenved – ezt hívják Drake-átoknak.

Drake a Barcelona mezével. Fotó: Twitter

Drake-t több szempontból is érzékenyen érintette a Madrid győzelme, a brit napilap, a Daily Mail arról ír, hogy

537 ezer fontot (hétfői árfolyamon majd’ 260 millió forintot) bukott

azzal, hogy kötésben az Arsenal mellett a Barca sikerére is fogadott. Miután a londoniak 1–0-ra verték a Leedst, a katalánok diadala 2,5 millió fontot (1,2 milliárd forintot) hozott volna neki a konyhára.