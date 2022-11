Player (s) of the Match (es) of the first round of games



Ronaldo

Mbappé

Modric

De Bruyne

Saka

Richarlison

Gakpo

Bale

Gavi

Valencia

Sommer

Valverde

Ochoa

Bale

Gonda

Owais

Laidouni#FIFAWorldCup #Qatar2022 #QatarwithHF pic.twitter.com/2JDDJhiKAs