A European Super League Company (ESLC) szabadon szervezhet versenyeket, azonban az UEFA-nak és a FIFA-nak jogában áll a részt vevő csapatokat és játékosokat kizárni a saját versenysorozataiból – olvasható az Európai Bíróság főtanácsnokának, Athanasios Rantosnak az indítványában. A két nagy labdarúgó-szervezet szerinte nem korlátozza a versenyjogot ezzel a gyakorlatával.

Fotó: Jakub Porzycki / AFP

Az Európai Szuperligát 2021. április 18-án alapította Európa 12 legnagyobb klubcsapata azzal a céllal, hogy egy alternatív bajnokságot hozzanak létre az UEFA Bajnokok ligája mellett. A Szuperligát három nappal később, április 21-én felfüggesztették, miután

a FIFA és az UEFA közölte, hogy a részt vevő csapatokat kizárják a saját versenysorozataikból.

A Szuperligát szervező European Super League Company (ESLC), amely a spanyol jog hatálya alatt áll, a két nagy labdarúgó-szervezettől független sorozat elindítását akarta összehozni, de úgy, hogy a részt vevő csapatok továbbra is szerepelnének a már futó bajnokságokban. A Szuperliga létrehozására válaszul a FIFA és az UEFA azonnal reagált, ami ezzel meg is pecsételte az új sorozat sorsát. Az ESLC szerint a két szervezet gyakorlata összeegyeztethetetlen az európai uniós joggal, mivel a szabad versenyt korlátozó tevékenységet folytat. Ezzel kapcsolatban keresetet nyújtott be a madridi kereskedelmi bíróságon. A spanyol bíróság az Európai Bírósághoz fordult előzetes döntéshozatali eljárás érdekében. Az európai fórumtól azt kérték, hogy vizsgálja meg, hogy a FIFA és az UEFA által kibocsátott figyelmeztetések és szankciós fenyegetések összeegyeztethetők-e az európai joggal.

2022. december 15-én Athanasios Rantos főtanácsnok ismertette a testület döntését az ügyben. Az Európai Bíróság döntése értelmében: