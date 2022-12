A legenda szerint a modern dartsot elsőként egy brit asztalos, Brian Gamlin játszotta 1896-ban, noha már a középkorban is voltak arról feljegyzések, hogy unatkozó katonák éles nyílhegyeket dobálnak hordókra. Hivatalos sportként viszont csupán 17 évvel ezelőtt, 2005 novemberében ismerték el Angliában.

Fotó: Bryn Lennon / Getty Images

A darts mára meghódította Európát, a Sport Tv közvetítéseinek köszönhetően pedig Magyarországon is igen népszerű lett. A Sportinglife a jelenleg zajló londoni Professional Darts Corporation (PDC) világbajnokság kapcsán viszont arról számol be, hogy a tévhittel ellentétben nem olyan egyszerű meggazdagodni belőle. A cikk szerzője, a 43 éves brit Paul Nicholson 2010-ben PDC-nagytornát (Players Championship Finals) nyert, amiért 60 ezer fontot (27,34 millió forint) kapott. Ebből az összegből adózott, kifizette az ügynökét, a tagdíját, levonta a költségeit és végül maradt 22 ezer fontja (10,03 millió forint). Az immár televíziós kommentátorként dolgozó Nicholson szerint a mostani világbajnok akár 500 ezer fontot (227,87 millió forint) is zsebbe tehet, de ebből 10 ezret (4,56 millió forint) egyből a játékosok szakszervezetének kell kicsengetnie, majd ezt követően jön a többi levonás. Vállalkozóként a profik közül sokan kerültek már bajba, miután nem figyeltek oda rendesen a könyvelésre. Szintén fontos tényező a menedzseri jutalék: Paul Nicholsont például minden egyes nyereménye ötödétől szabadította meg az ügynöke.

Az írás külön kiemeli Budapestet, ahol 25 ezer font (11,39 millió forint) volt a főnyeremény szeptemberben, pedig csak bemutatómeccseket játszottak, igaz, azokat 7 ezer néző előtt – ilyen gálán ez kifejezetten nagy összegnek számít.

A szakértő arra is rámutat, hogy igazából csak egy szűk elit tud módosan megélni abból a pénzből, amit dartsozással keres: a világranglista legjobb 16, de inkább 10 játékosa.

Mindenesetre azért nem kell sajnálni ezeket a profikat, a bárki számára elérhető nyilvános adatbankból ugyanis kiderül, az elmúlt két év alatt szép summát kerestek PDC-rangsoroló versenyeken: a top 10 összesen 6,77 millió fontot, azaz 3,05 milliárd forintot. Az európai turnékon, különféle bajnokságokban viszont sokkal kevesebbet, ugyanennyien 12 hónap alatt „csak” 1,23 millió fontot, vagyis 559,3 millió forintot.

Összehasonlításképpen: az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban, a Premier League-ben a Manchester United évente 169,455 millió fontot (77,05 milliárd forint) utal át futballistáinak, fejenként tehát 6,52 millió fontot (2,96 milliárd forint), vagyis majdnem ugyanannyit, amennyit a 10 legjobban kereső dartsozó együttvéve hajigál össze hivatalos viadalokon – két esztendő alatt.

Az 1,18 millió fonttal (536,6 millió forint) listavezető Gerwyn Price mellett Peter Wright tudott csak egymillió font (1,14 millió) fölé jutni az elmúlt 24 hónapban, miközben a Premier League-ben néhány focista három hét alatt megkeresi ezt az összeget.

A legnagyobb sztár kétségkívül a még mindig csak 33 éves, hosszú ideig volt világelső, egy alkalommal már visszavonuló holland Michael van Gerwen, aki Nicholson szerint bármennyi pénzt elkérhet egy bemutatómérkőzésre, nem hivatalos gálára, a nevével mindenhol több ezer jegyet el lehet adni. A Daily Star még az év elején összeállított egy tízes listát a leggazdagabb dartsjátékosokról, amely akkor a következőképpen nézett ki:

Michael van Gerwen: 8 571 167 font (3,9 milliárd forint) Phil Taylor: 7 634 754 font (3,47 milliárd forint) Gary Anderson: 4 358 772 font (1,98 milliárd forint) Peter Wright: 3 609 888 font (1,64 milliárd forint) James Wade: 3 578 893 font (1,63 milliárd forint) Raymond van Barneveld: 3 510 128 font (1,6 milliárd forint) Adrian Lewis: 3 187 643 font (1,45 milliárd forint) Gerwyn Price: 2 292 803 font (1,04 milliárd forint) Simon Whitlock: 2 229 499 font (1,01 milliárd forint) Dave Chisnall: 2 043 415 font (929,17 millió forint)

Van Gerwen jelentős vagyona ellenére sem szórja két kézzel a pénzt, második ingatlanját például csak nemrégiben vásárolta, és sokszor a feleségétől kell engedélyt kérnie, hogy hozzányúlhasson a megtakarításaihoz.

Az autókat mindenesetre ő is szereti, 2020-ban például nem sajnált kiadni 338 ezer eurót (135,4 millió forint) egy Rolls Royce Ghostért, de ezen kívül van egy BMW 740Li-je és Dodge Ram 1500-a is.