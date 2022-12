Katari vb: továbbra is a brazilok a fő favoritok A fogadók, elemzők továbbra is Brazíliát látják a december 18-án véget érő labdarúgó-világbajnokság legnagyobb esélyesének, de Svájc kiütése után a portugálok is feljöttek a listán. A négy évvel ezelőtti ezüstérmes horvátokat ezúttal nem várják a döntőbe. A tornán szereplő labdarúgók piaci értékére is hatással van a katari versenysorozat.