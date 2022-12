Katari vb: nem magyarnak való vidék

Vasárnap, magyar idő szerint 16 órakor az Argentína–Franciaország-döntővel zárul a katari labdarúgó-világbajnokság.

Az egyik oldalon a sportág ikonikus alakja, a hétszeres aranylabdás, idén legalább 130 millió dolláros (49,7 milliárd forint) bevételt elkönyvelő Lionel Messi, míg a másikon párizsi csapattársa, a világ egyik legjobb, leggyorsabb játékosa, Kylian Mbappé, aki 160 millió eurós (65 milliárd forint) piaci értékével a második legdrágább futballista, miközben évente több mint 24 milliárd forintot keres.

A mérkőzés sok szempontból történelmi, de mindezek közül kiemelkedik, hogy a mostani lesz a 35 éves argentin Messi utolsó vb-meccse – ez pedig hatalmas vonzerő a szurkolók számára.

Fotó: AFP

Azt még a kieséses szakasz előtt kiszámoltuk, hogy legalább egymillió forintra van szüksége egy „mezei” magyar szurkolónak ahhoz, hogy a helyszínen tekintsen meg egy találkozót a legjobb 16 között. A futballkirándulások szervezésével több mint egy évtizede foglalkozó Focitour szerint ez az összeg azóta megduplázódott-megtriplázódott.

Zürichi indulással két éjszaka egy négycsillagos dohai szállodában rövid oldalra szóló meccsbelépővel hat-hétezer euró

– mondta a Világgazdaságnak Egry Zoltán, a Focitour country managere. „Ezt a csomagot nemrég értékesítettük egy olyan ügyfélnek, aki nagyon szerette volna az argentinokat megnézni élőben, de túl sok szabadideje nem volt hozzá.”

A szakember hozzátette,

az elődöntők hasonló paraméterekkel három és fél ezer euróba kerültek, míg a negyed-, illetve nyolcaddöntők ennél is olcsóbbak voltak, a részben a kedvező áron kínált repülőjegyeknek köszönhetően már háromezer euróból is meg lehetett őket úszni.

Egry szerint a visegrádi országokból volt ugyan érdeklődés a torna iránt, de korántsem akkora, mint mondjuk négy éve az oroszországira.

Fotó: AFP

„Az emberek egyrészt féltek az ismeretlentől, másrészt a csomagban irgalmatlanul drága minden: a repülőjegy, a hotel és a belépő – folytatta a menedzser. – Voltak, vannak kint vendégeink, de ők inkább cégek által utaztak ki, kisebb létszámban, magánember itthon ezt nem nagyon engedheti meg magának.”

A Focitour kollégái saját szemükkel győződtek meg a katari körülményekről, így a pozsonyi székhelyű cégnek nem okozott különösebb gondot a távolból szervezni.

Egyénileg viszont szinte lehetetlen volt eljutni Dohába, miután a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) már jó előre lefoglalta a szállások 80-90 százalékát.

Az érdeklődéstől függően aztán a FIFA továbbértékesíti ezeket a szobákat, ágyakat, így jutott hozzájuk a Focitour is.

Egry Zoltán rámutatott, ha a sportági világszervezet ugyanezen az úton megy tovább, és Katar után olyan arab országnak adja a rendezési jogot, mint például Szaúd-Arábia,

szurkolói szempontból a foci a felső tízezer játéka lesz.

„Az eljutás a következő, amerikai vébére sem sorolható a legolcsóbbak közé, ahogy az ott tartózkodás sem, de a kontinens, a rendező államok – Kanada, Mexikó, USA – mégis sokkal elérhetőbbek, ismertebbek Katarnál – közölte. – Azt követően viszont mindenki abban reménykedik, hogy a világbajnokság visszatér Európába.”

A Focitour fő profiljába külföldi bajnokik tartoznak, noha a legutóbbi, oroszországi vb-re is több charterjáratot indítottak a szlovák drukkerek miatt. A vállalkozásnál úgy gondolták, hogy miután Messi elhagyta a Barcelonát, a portugál Cristiano Ronaldo pedig a Real Madridot, kevesebben szeretnének majd spanyol mérkőzésekre eljutni. Tévedtek, az érdeklődési listát továbbra is magasan a La Liga vezeti, de az angol Premier League, az olasz Serie A, sőt az észak-amerikai jégkorong- (NHL) és kosárlabda- (NBA) bajnokság is kiemelt helyen szerepel a magyar meccsrejáróknál.