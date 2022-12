Lionel Messi: a dúsgazdag szupersztár, aki már a posztjaiból megélne

Kitiltották egy amerikai döntőről a török sztárséfet Ahogy arról beszámoltunk, a török sztárséf, Salt Bae is igyekezett meglovagolni a világbajnoki döntőt övező médiaérdeklődést, és előbb a csapattársaival ünneplő Messinek szerette volna kifejezni a gratulációját a pályán, majd valahogyan a 18 karátos, 17, 7 millió dolláros (6,69 milliárd forint) vb-serleget is sikerült megkaparintania egy fotó erejéig. Mivel a kupát csak a nyertesek és az államfők érinthetik meg, ezért sokan – jogosan – kiakadtak. Elsőként az Egyesült Államok kupasorozata, a US Open Cup reagált hivatalosan az esetre, amely kitiltotta a döntőről Salt Bae-t. Salt Bae is hereby banned from the 2023 @opencup Final — U.S. Open Cup (@opencup) December 20, 2022