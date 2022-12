Elhunyt 53 éves korában Szinisa Mihajlovics, a jugoszláv labdarúgó-válogatott korábbi kiváló játékosa, egykori edző – számolt be róla elsőként Fabrizio Romano olasz sportújságíró.

A hírt később Olaszország egyik legnagyobb példányszámú sportnapilapja, a Corriere dello Sport is megerősítette.

Mihajlovics futballistaként tizenkét évet töltött a Serie A-ban, megfordult a Roma, a Sampdoria, a Lazio és az Internazionale együttesében, így kiválóan beszélte az olasz nyelvet. A jugoszláv válogatottban 1991 és 2003 között 63 alkalommal lépett pályára, visszavonulását 2006-ban jelentette be, utána edzősködni kezdett. Trénerként irányította a Cataniát, a Fiorentinát, a Sampdoriát, az AC Milant valamint a Torino FC-t, és dolgozott Szerbia szövetségi kapitányaként, továbbá volt a Bologna szakvezetője is, ahol a magyar nemzeti csapat középpályása, Nagy Ádám is megfordult.

Fotó: Gianluca Ricci /AFP

Az akkor 50 esztendős szerb 2009-ben, influenzás tünetekkel került kórházba, ahol leukémiát diagnosztizáltak nála. Miután betegségére fény derült, Szinisa Mihajlovics a következőképpen nyilatkozott:

Harcolni fogok, és nem kétséges, hogy megnyerem ezt a csatát. Megnyerem a családomért, a gyerekeimért és mindazokért, akik szeretnek.

Eleinte úgy tűnt, Mihajlovics szervezete jól reagál a kezelésekre és a munkát is tudta folytatni, idén márciusban azonban kiderült, hogy visszatért a leukémia. Állapota az újabb gyógykezelés ellenére sem javult, pedig csontvelő-átültetést is végrehajtottak rajta, pénteken hunyt el, 53 éves volt. A remek rúgótechnikájáról ismert néhai labdarúgónak a szabadrúgás volt a védjegye.