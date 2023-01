Az ukrán hadsereg járt a legjobban a Chelsea új sztárfocistájával

Óriási várakozás előzte meg vasárnap a Chelsea labdarúgóklub legújabb szerzeményének bemutatását. A mindössze 22 éves ukrán sztárjátékos, Mihajlo Mudrik elképesztően nagy pénzért, összesen százmillió euróért cserébe igazolt át a londoni kékekhez a Sahtar Donyecktől, amely a háború miatt már évek óta kénytelen más városokban, sőt tavaly óta más országokban játszani mérkőzéseit.

Fotó: AFP

Mudrik valóban kiemelt tehetségnek tűnik, amit az ára is tükröz. Érdekesség, hogy az üzlettel nem is feltétlenül csak a két klub vagy maga a játékos járt jól, hanem az ukrán hadsereg is. A Sahtar elnöke, Rinat Ahmetov ugyanis hétfőn közleményt adott ki, amely szerint a befolyt összegből 25 millió dollárt az ukrán katonáknak utal át. Az ügy pikantériáját az adta, hogy a Chelsea tulajdonosa alig egy éve még nem más volt, mint Roman Abramovics, Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli barátja.

Ahmetov ígérete szerint a pénzt a sérültek rehabilitációjára, az elesettek családjainak megsegítésére kell fordítani. Azonban amilyen kaotikus a helyzet Ukrajnában, nem lenne meglepő, ha végül rakétákra és lőfegyverekre is jutna belőle. Azaz egy, a pályán békét hirdető játék pénzt generál a háborúnak.

Ahmetov egyébként a Politico cikke szerint még tovább ment jóslataival, hiszen közleménye végén kiemelte: már alig várja, hogy csapata vendégül láthassa a Chelsea együttesét egy barátságos mérkőzésen a donyecki Donbasz Arénában. Ehhez persze előtte még vissza kellene foglalni a szakadároktól és az orosz támadóktól.